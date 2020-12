Salles-sur-Mer - Guy Aubry, ancien résistant bientôt décoré pour son engagement en France et en Indochine

Un ancien résistant Guy Aubry reçoit 60 ans plus tard, trois décorations pour récompenser son engagement envers la France. Âgé de 98 ans, il s'était engagé volontairement dans la résistance à La Rochelle avant de rejoindre la gendarmerie. Il a combattu en Indochine et en Afrique Continentale.

Un oubli bientôt réparé. Lors d'une cérémonie cet après-midi à Salles-sur-Mer, Guy Aubry va recevoir à 98 ans trois décorations pour récompenser son engagement pour La France. En 1940, il avait rejoint la résistance à La Rochelle en tant que volontaire. Il a ensuite combattu en Indochine et en Afrique continentale en tant que gendarme.

Un hommage 60 ans plus tard

Sous la présidence de Charles de Gaulle, Guy Aubry avait reçu la reconnaissance écrite de l'État pour son engagement dans la résistance en 1940. Sous les ordres d'Émile Normandin, du martyre Charentais Maritime, il aidait les parachutistes britanniques à quitter La Rochelle encore occupée par les Allemands.

À l'époque, il ne reçoit pas la croix du combattant, décoration honorifique remise aux Français volontaires pendant les différents conflits impliquant la France. Treize ans plus tard, à son retour d'Indochine, c'est le même scénario. " Un peu plus et je la recevais à titre posthume", plaisante-t-il. Cette croix, Guy Aubry finira par la recevoir. Il se verra également remettre la médaille commémorative de la campagne d'Indochine.

Ce fusil, on a essayé de me tuer avec.

À l'entrée de sa maison située à Salles-sur-Mer, impossible de le rater. Un immense fusil accroché parmi d'autres armes. "On a essayé de me tuer avec", raconte-il. À la fin des années 1950 pendant les guerres coloniales, Guy Aubry marche avec ses hommes dans la forêt équatoriale quand soudain il entend le bruit de l'amorce d'un fusil derrière lui. Il n'a eu qu'une seconde avant que la balle ne parte., assez pour plonger au sol et l'éviter de justesse. "Je l'ai tué, et j'ai accroché son fusil chez moi", se souvient encore Guy Aubry.

Entre les armes accrochées aux murs, son sabre venu du Tchad et les multiples photos de missions, sa maison est un véritable musée . Guy Aubry recevra ses décorations à 15 h ce jeudi à la salle communale de Salles-Sur-Mer. Elles seront remises par trois officiers supérieurs de la gendarmerie.