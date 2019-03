Salon Auto Moto Rétro à Dijon, le rendez-vous des belles mécaniques

Dijon, France

Plus qu'un jour pour aller voir les véhicules exposés sur 17.000 mètres carrés au Parc des expositions de Dijon. Organisé par Dijon Congrexpo et l'Automobile Club de Bourgogne, le salon Auto Moto Rétro est ouvert depuis vendredi avec pour thème principal les voitures de compétition. Ce qui n'empêche pas d'admirer toutes sortes d'autres véhicules, des motos, des camions, des fourgons utilitaires.

Citroën célèbre ses 100 ans © Radio France - Jacky Page

Une exposition de voitures à pédales

Et même, pour la plus grande joie des enfants, des voitures à pédales. Vous ne pouvez pas les rater, on peut en voir une vingtaine juste à l'entrée du salon. C'est une partie de la collection d'Olivier Bertot, enseignant en carrosserie dans un lycée professionnel de Chalon-sur-Saône. Il en possède cinquante, toutes en acier, et il en aurait sans doute davantage si ça n’était pas aussi difficile à trouver : « il faut chiner partout, sur internet, dans les vide-greniers. Ça part à la ferraille, les gens en ont marre et les jettent, c’est dommage ». A voir ces répliques miniatures de 4L, Mercedes, Renault 8, Simca 1000 et autres Ferrari, comme neuves, on a du mal à réaliser tout le travail de restauration qu’il a fallu mener à bien sur ces jouets qui étaient passablement rouillés lorsque le collectionneur en a fait l’acquisition.

Les voitures à pédales du collectionneur Olivier Bertot © Radio France - Jacky Page

Moment de nostalgie pour certains visiteurs

La restauration, c’est aussi le dada de José, un retraité qui est en train pour sa part de remettre en état une 2CV de 1980 : « j’ai tout changé, j’ai refait le châssis, et maintenant je suis en train de la remonter. Je suis dans la peinture. D’ici un mois ce sera fini ». Pourquoi se donner autant de peine pour une vieille auto au lieu d’en acheter une neuve ? « Le neuf, ça n’a rien à voir », répond José. « C’est le plaisir de faire quelque chose de ses mains. Et puis, c’est parti pour 40 ans ! »

L'incontournable et indémodable 2 CV © Radio France - Jacky Page

Sur le stand où Citroën célèbre ses 100 ans avec de nombreux modèles exposés, un homme hoche la tête devant un véhicule précis. Pierre a un coup de nostalgie : « c’était ma première voiture. Une Ami 6 de 1963. Il paraît que c’est la voiture la plus moche du monde. Mais pour moi, c’était la plus belle. Ça marchait bien, et puis c’était très confortable ».

Les belles et gigantesques voitures américaines © Radio France - Jacky Page

Le Rumi Club de France et ses scooters

Côté originalité, chez les deux roues, vous découvrirez des scooters italiens, râblés, au look reconnaissable entre mille, avec leur gros bloc phare-réservoir traversé par le guidon. Ce sont des Rumi, fabriqués en fonte d’aluminium entre 1953 et 1960, que présente Robert Douay, fan de la marque : « 125 bicylindres, quatre vitesses au pied. Les montées en régime, le bruit, la sonorité, c’est fou. Les meilleurs, ça monte à 100, 105 km/h. Il n’y en a eu que 12.000 de faits ».

Un modèle rare. 12.000 de ces scooters italiens Rumi ont été fabriqués. © Radio France - Jacky Page

Ne pas oublier la marque dijonnaise Terrot © Radio France - Jacky Page

Au total ce sont 400 modèles de véhicules et 120 exposants que ce 4e salon Auto Moto Rétro de Dijon a rassemblés jusqu’à ce soir. Le salon est ouvert de 10 à 19 heures. Il en coûte 12 euros plein tarif, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans inclus.