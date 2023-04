Salon ciné-vinyles à Sorgues : de la pièce rare aux 33 tours de sa jeunesse

A Sorgues, les passionnés de vinyle, CD, DVD ou affiches de cinéma peuvent dimanche encore trouver le disque ou le film qui manque à leur collection.

C'est le 1° salon Ciné-Vinyles avec une quarantaine d'exposants. Ce sont des milliers de disques qui sont en vente, du 45 tours de Johnny Hallyday jusqu'aux pièces rares. Les passionnés viennent fouiller dans les bacs pour compléter une collection, retrouver une pochette oubliée ou réveiller leur jeunesse en musique.

Retrouver le 45 tour d'un rocker presque oublié d'Avignon

Pascal est venu de Marseille avec son fourgon plein de disques. C'est un marchand spécialiste de Johnny Hallyday mais à Sorgues, il achète aussi des disques pour compléter sa collection personnelle : " là, j'achète un disque de Tony Mark et les Markmen , un chanteur de la région d'Avignon qui a fait 4 ou 5 disques. C'est intéressant : je collectionne tous les petits groupes des années 60. Moi, c'est le rock. Mais le vrai rock'n roll, celui d'Elvis de Chuck Berry ! L'avantage des salons c'est qu'on partage des connaissances. Je suis un spécialiste de Johnny mais j'échange par exemple avec des spécialistes de Michel Torr".

Tony Mark & les Markmen S'il faut un homme 1967

Punks de Picardie pour la collection de Jean Paul

Dans le sac de Jean Paul, ses achats - "tout dans les bacs en soldes" - sont une vrai discothèque : Nazareth, King Sunny Ade, The Cramps , Orchestral Manoeuvre in The Dark et même WC3 : "c'est le premier album de ce groupe punk de Picardie. Je ne l'avais pas". Il reconnait "se laisser noyer" dans les bacs des disquaires. Il a acheté une dizaine de disques et il murmure que chez lui à Saint Saturnin Les Avignon, il en a huit. Il faut insister pour comprendre qu'il a accumulé 8.000 disques. Tous des vinyles : "je n'ai pas touché un CD depuis 2005 ! Un vinyle, c'est l'Objet. Vous avez une pochette, regardez quand on ouvre; c'est beau". On lit même dans cette pochette les partitions écrites de la main du musicien ! "Et le son d'un vinyle, ça n'a rien à voir avec le CD" s'enthousiasme Jean Paul.

WC3 - A3 dans les WC

Un sourire pour un Black Sabbath

Au rayon CD, Gaël a le sourire. Il est venu de Valence avec l'ami qui lui a fait découvrir Morbid Angel : "j'ai vachement aimé. J'ai regardé si je pouvais le trouver. En CD aujourd'hui parce que je n'ai pas le budget pour le vinyle. Pour profiter de l'écoute, le CD, ça va aussi." Gaël affiche lui aussi un grand sourire quand il exhibe la pochette de l'album de Black Sabbath qui manquait à sa collection.

Le Black Sabbath qui manquait à la collection de Gaël © Radio France - Philippe Paupert

Blac̶k̶ Sabba̶t̶h̶ - Technical Ecstasy (Full Album) 1976

10 euros le prix la nostalgie en 33 tours

Dans un autre bac, Jean Claude cherchait un album de Dire Straits. Finalement c'est avec un album de The Motors qu'il repartira à Orange : "je l'avais en 45 tours mais pas en 33*. C'est les années 78, les années baby foot et flippers dans le bars avec les jukebox"*. 10 euros, le prix de la nostalgie en 33 tours.

Le salon Ciné Vinyle se poursuit dimanche à Sorgues. Entrée gratuite de 10h à 18h.

Airport - The Motors

L'auteur de cet article présente ses regrets au programmateur de France Bleu pour avoir compilé, cité, référencé et aussi un peu dansé dans l'open space ou head bangué seul à son bureau sur ces œuvres majeures trop rarement référencées dans l'excellente play list France Bleu.