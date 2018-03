Tendon, France

Cela fait maintenant trois ans que Théotime, 25 ans, sillonne les routes des Vosges avec son "foodtruck", un camion alimentaire à bord duquel il prépare des burgers. " C'était la mode à Paris, il n'y en avait pas ici alors je me suis lancé" raconte le natif de Tendon, entre Epinal et Gérardmer. Chaque soir, Théotime atterrit dans une nouvelle ville du département : Epinal, Bruyères, Jarménil, Docelles, le Syndicat. "_Les habitués sont au rendez-vous_, ils savent où me trouver et chaque soir, de nouveaux clients se joignent à eux".

Le SIA, une "occasion unique"

Avant de prendre la route, Théotime fait sa préparation à la maison : il coupe les légumes, hâche sa viande, prépare les sauces. "Dans le camion, c'est essentiellement de la cuisson et de l'assemblage" explique le cuisinier. Et sa spécialité c'est le burger vosgien : " Steak, munster, lard, beignets râpés et une sauce au fromage blanc et à la ciboulette" !

Des recettes que Théotime présente donc ce jeudi Porte de Versailles à Paris où il a été invité par la Chambre d'Agriculture des Vosges. "Je serai aidé par deux élèves du lycée hôtelier de Remiremont pour l'assemblage" se réjouit le Vosgien. "Je ne sais pas si cela me ramènera des clients mais le prix de l'emplacement est cher au Salon alors c'est une occasion unique" se félicite Théotime.

Avec une soixantaine de clients par service, Théotime juge son affaire rentable. Il compte continuer à sillonner les routes pendant encore deux ans, date à laquelle le prêt de 60 000 euros contracté pour son camion sera totalement remboursé.