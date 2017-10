Salon du chocolat à Paris : découvrez les moments forts du salon porte de Versailles

La 23e édition du Salon du chocolat 2017 ouvre au public le samedi 28 octobre jusqu'au mercredi 1er novembre à Paris, porte de Versailles, hall 5. Plus de 400 chefs pâtissiers et chocolatiers sont présents.

Le Salon du chocolat 2017, du 28 octobre au 1er novembre à Paris, propose au public de découvrir les chocolats venus des cinq continents. Soixante pays sont représentés. Chefs pâtissiers et chocolatiers, experts et artistes, vont partager avec le public leur passion du chocolat en proposant des dégustations, des ateliers, des animations et des expériences culturelles et festives autour du chocolat. Ils sont installés dans le Hall 5. Près de 20.000 mètres carrés sont à leur disposition.

Découvrez les moments forts du Salon du chocolat

Salon du chocolat. -

International Cocoa Awards

Le Salon du chocolat laisse cette année une large place aux "Terres de Cacao". Le prix International Cocoa Awards récompense l'excellence des régions de production et le travail des planteurs venus de 60 pays. Ces prix sont décernés tous les deux ans. Cette année 160 échantillons de cacao ont été reçus. Cinquante cacaos ont été nominés et transformés en chocolat. Le nom des primés sera révélé au salon le 30 octobre.

L'espace Japon

Il s'agrandit et propose cette année une "Japonese Expérience". De grands chefs pâtissiers et chocolatiers ont fait le déplacement pour présenter les tendances sucrées nippones.

Le Salon du chocolat Junior

Dès l'âge de 3 ans, les plus jeunes peuvent participer à des ateliers d'éveil du goût. Des chefs et des experts animent des "classes cacao" pour les enfants et les jeunes adolescents. Des mini-conférences ludiques expliquent l'origine du chocolat aux enfants. Tous les jours un "Grand Goûter" bio est offert. Des "Choco-Tours" sont aussi proposés dans le salon. Près de 40.000 enfants ont visité ce "Salon Junior" en 2016.

Salon du chocolat. - Raffoux

Des artistes s'emparent du chocolat

La photographie culinaire sera à l'honneur et les images de grands photographes sont exposées sur les murs.

Richard Orlinski, célèbres sculpteurs contemporains, signe cette année avec le pâtissier Yann Couvreur une nouvelle œuvre chocolatée monumentale et exclusive. Ils vont présenter un renard géant.

Leonidas de son côté s’associe au chocolatier Jean-Luc Decluzeau pour revisiter en chocolat l’univers d’Astérix et ses personnages emblématiques.

Un parcours Nouveautés

Dans le salon il y a les incontournables, les présentations, les dégustations, les animations. Tous les jours, vous pouvez assister à des défilés de robes en chocolat. Vous pouvez apprendre des recettes, des secrets de pâtisserie, assister à des conférences, voir des spectacles, faire dédicacer des livres gourmands.

Si vous voulez découvrir les présentations nouvelles du salon, vous pouvez suivre le parcours Nouveautés. Cela permet de s'y retrouver dans cet immense salon. Il suffira de suivre les macarons collés sur les stands pour identifier les produits inédits.

La robe en chocolat de Camille Cerf, Miss France 2015. - Christelle Brua et Frederic

Infos pratiques

Le Salon du chocolat se déroule porte de Versailles dans le 15e arrondissement dans le hall 5. Il ouvre le 28 octobre et se termine le 1er novembre de 10h00 à 19h00. On peut se rendre au salon en métro ligne 12 ou 8, en Tram T2 T3, en bus ligne 80,39,42,169.

Les tarifs : gratuit pour les moins de 3 ans, 6,50 euros pour les 3-12 ans, 14 euros pour les adultes.