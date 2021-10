Salon du livre du Mans : la folie des mangas

"Oui c'est une surprise mais je ne pense pas avoir été le seul à être surpris". Et pour cause, Gwendal Oulès est l'un des spécialistes de la littérature jeunesse. Il est responsable de la librairie indépendante Récréalivres rue de la Barrillerie au Mans. La seule spécialisée jeunesse de la Sarthe. Depuis la mise en place du Pass culture, il voit des jeunes, avides de mangas, débarquer dans sa boutique : "Des jeunes qui, pour certains, n'avaient jamais mis les pied dans une librairie".

Ces BD d'origine japonaise, aux codes bien définis, représentent 71 % des livres payés grâce au forfait de 300 euros mis en place par le gouvernement pour tous les jeunes de 18 ans. "L'ampleur du phénomène a surpris la profession et ceux qui ont mis en place ce Pass culture. Peut-être que certains ont été déçus car il auraient aimé que nos ados aillent acheter Victor Hugo dans la Pléiade ou Baudelaire. Mais l'enjeu c'est aussi de faire déplacer des publics éloignés de la lecture".

Naruto, l'un des manga les plus célèbres © Maxppp - Liu Ying / Xinhua News Agency/Newscom/MaxPPP

Les ventes des mangas en France remontent bien avant la création de ce Pass culture mais elles explosent aujourd'hui : "Il y a toute l'influence de la culture asiatique sur les lecteurs européens et français notamment. C'est une culture qui a émergée il y a plusieurs années mais qui est en plein essor aujourd'hui car elle est relayée dans toute forme de médias, des jeux vidéo, les séries sur les plateformes de streaming. C'est un phénomène très complet".

Gwendal Oulès, le responsable de la librairie Récréalivres au Mans © Radio France - yann lastennet

Six livres par an en moyenne

Le Centre national du livre a mené une étude auprès d’un échantillon de 1.500 jeunes âgés de 7 à 19 ans. En moyenne, ils lisent six livres par an. Deux sont étudiés à l'école et quatre pour leur loisir. Près de 7 jeunes sur 10 lisent au moins une fois par semaine et 28 % lisent tous les jours ou presque. Des chiffres qui sont à nuancer en fonction de l'âge des lecteurs, précise Gwedal Oulès. "La part des grands lecteurs chez les ados a baissé, c'est certain. Il y a ce phénomène de décrochage à l'adolescence car la lecture n'est pas forcément valorisée. Elle est concurrencée par les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou d'autres activités culturelles et sportives. Mais avant douze ans, il y a des jeunes lecteurs qui se passionnent pour des séries avec des auteurs de qualité".

Les phénomènes Harry Potter ou Chair de Poule sont loin d'êtres exemples isolés. Et c'est aussi pour cela qu'un chapiteau entier est consacré à la littérature jeunesse, place de la République. "Sans vouloir faire affront à mes confrères généralistes, les livres pour les jeunes et la B.D. c'est çà qui attire les familles. En fait, cela attire les enfants et les adultes et on a un public familial pour Faites Lire !" La littérature jeunesse représente près de 25% des ventes de livres en France. En 2020, les BD, Romans et Illustrés ont généré 737 millions d'euros de chiffre d'affaire.

Des cosplayeurs de l'univers Harry Potter à la convention Torii de Metz © Radio France - Natacha Kadur

L'interview de Gwendal Oulès est à réécouter ici