Salon du livre jeunesse : sept coups de cœur à offrir à Noël

À l'occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse qui a lieu jusqu'au dimanche 2 décembre à Montreuil (Seine-Saint-Denis), France Bleu vous propose une sélection d'albums et de romans à offrir à Noël, avec la complicité de Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre.

34e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis), le 28 novembre 2018

Incontournable rendez-vous annuel de la littérature et de la presse jeunesse, le Salon de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est ouvert au public jusqu'à ce dimanche 2 décembre. En vue des fêtes de fin d'année, France Bleu vous propose une sélection d'albums et de romans à offrir aux touts-petits et aux ados. Découvrez les coups de cœur de Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

À partir de 3 ans

Duel au soleil, Manuel Marsol (Editions L’Agrume)

Sous le soleil du Far West, un cow-boy fait face à un indien. Arc et revolver à la main, les deux personnages s'apprêtent à s'affronter mais d’innombrables imprévus retardent le duel. "C’est un ouvrage plein d'humour", précise Sylvie Vassallo "d'une grande simplicité porté par une histoire forte racontée quasiment sans texte". Un western pour enfants haut en couleur et en humour, qui devraient remémorer des souvenirs d'enfance aux parents.

Jouer dehors, Laurent Moreau (Editions Helium) (à partir de 4 ans)

Une maman pousse ses deux enfants turbulents à jouer dehors. C'est le point de départ d'un voyage autour du monde pour les deux petits aventuriers qui vont découvrir une série d'animaux. Ode à la nature, cet album a "une dimension documentaire, appuyée par des illustrations et des couleurs très lumineuses" selon Sylvie Vassallo.

À partir de 6 ans

Nous étions dix, Nine Antico (Editions Albin Michel) (à partir de 6 ans)

"Nous étions 10 et RIEN, absolument RIEN ne nous effrayait... Nous avancions en ligne, unis comme les doigts de la main, nous n’avions qu’une seule devise : rien, rien, rien ne nous divise !" C'est ainsi que débute Nous étions dix.

Le livre "raconte l'épopée d'une joyeuse équipe de dix enfants téméraires qui, une nuit, quitte leur pensionnat pour partir à l'aventure", détaille la directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse. "Petit à petit, leur enthousiasme s'émousse. Cet album m'a particulièrement touchée car il accorde une place particulière à une figure féminine... Et la chute est très drôle."

Le Tracas de Blaise, Raphaële Frier & Julien Martinière (L’atelier du poisson soluble)

Récompensé par la Pépite d'or du Salon du livre et de la presse jeunesse cette année, l'album raconte l'histoire d'une métamorphose. Blaise se réveille un matin après une nuit agitée. Il sent que quelque chose a changé en lui. Il entame une longue métamorphose dont il s'efforce de dissimuler les signes au quotidien... "C'est un album qui a une dimension philosophique", explique Sylvie Vassallo "que l'on prend autant de plaisir à raconter à son enfant qu'à lire. La fin est étonnante et nous pousse à réfléchir sur notre humanité."

À partir de 13 ans

La peau de mon tambour, Marie Sellier (Editions Thierry Magnier)

Marie Sellier invite ses lecteurs à se mettre dans la peau de Zoé, jeune fille coincée entre l'enfance et l'âge adulte. Un an de vie, d'un été à l'autre. "C'est un récit à fleur de peau d'une adolescente qui, tout à coup, voit le monde se fissurer autour d'elle, son enfance lui échapper. Ce texte très bien écrit parle de façon très juste de l'adolescence, ses bouleversements et des difficultés à accepter son nouveau corps."

Shorba : L'appel de la révolte, Gaspard Flamant (Editions Sarbacane)

Autre roman sur l'adolescence, Shorba : L'appel de la révolte, raconte l'histoire d'un éveil civique. "C'est l'histoire de trois jeunes décrocheurs qui vont découvrir la lutte avec un homme de 30 ans, Léo" détaille Sylvie Vassallo, "cette rencontre va bouleverser leur vie et les pousser à s'intéresser aux réfugiés et à leurs difficultés."

À travers, Tom Haugomat (Editions Thierry Magnier)

Dernier coup de cœur de Sylvie Vassallo qui illustre l'importance du "rapport entre le texte et l'image" dans la littérature jeunesse : À travers. "Ce roman graphique raconte l'histoire d'une vie, vue à travers un regard, une fenêtre. Il n'y a quasiment pas de texte, juste des dates et c'est ce qui est intéressant : avec une économie de mots et d'images, Tom Haugomat raconte l'histoire d'une vie."