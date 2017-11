Salon du mariage à Besançon : pas besoin d'être fiancé-e pour en profiter

Pendant trois jours ce week-end, Micropolis accueille le Salon du Mariage. Mais qui a dit qu'il fallait avoir un-e fiancé-e pour pouvoir y aller ? Nadine, elle, n'attend pas sa demande en mariage pour trouver de bonnes idées. Elle organise bien en avance donc son mariage de rêve.

Parmi la foule ce samedi, beaucoup de femmes bague au doigt et catalogues sous les bras... Pas Nadine en tout cas. Cette Doloise de 27 ans est venue au Salon du Mariage de Besançon ce samedi, avant même d'avoir été demandée en mariage. Une sortie de repérage donc, mais bien en avance.

En couple depuis 1 an avec son petit-ami, Nadine espère bientôt être fiancée. Cela ne l'empêche pas de profiter du salon avec sa meilleure amie Mariam. Les deux jeunes femmes arpentent donc les stands de champagnes, gâteaux, costumes, alliances et bien sûr robes de mariée. Nadine n'a pas encore d'idée précise de la robe qu'elle veut porter le jour J. Alors les conseils de sa meilleure amie lui sont précieux. "Je te vois bien avec une forme plus sirène", suggère Mariam.

Plusieurs stands de robes de mariée sont présentés aux visiteurs © Radio France - Laurine Benjebria

Un mariage pas encore certain, mais déjà des idées

Malgré tous les modèles exposés lors du salon et des défilés, Nadine n'a pas encore eu son coup de coeur. Elle ne désespère pas et passe aux autres stands. Car elle est aussi venue ce midi pour trouver des idées et prendre des contacts.

Les visiteurs pouvaient également trouver des idées de décorations © Radio France - Laurine Benjebria

Et bien sûr, les gâteaux de mariage étaient de la partie © Radio France - Laurine Benjebria

"A ce stade là c'est que de la curiosité", admet Nadine sourire aux lèvres. Participer au Salon, c'est pour elle "une super idée de sorties entre filles, c'est un rêve de princesse".

Tout ce qu'il manque donc à Nadine c'est sa demande en mariage. Cette demande devrait arriver bientôt selon la Doloise ; elle l'espère même pour la fin de l'année.

Préparer son mariage en famille

Alors la plupart des visiteurs du Salon sont eux fiancés et attendent donc de ce salon de nombreux conseils. C'est le cas d'Aude, venue avec sa mère et sa grand-mère. Elles ont fait le déplacement depuis le Territoire de Belfort juste pour aider Aude à trouver idées.

Cette rousse au grand sourire a envie d'un mariage autour du thème de l'Ecosse. Alors pour la décoration des tables et les dragées elle cherche des couleurs se rapprochant du vert foncé et de l'or.

Elle repart du salon avec un tas de catalogues en main et un rendez-vous pris pour essayer sa robe de mariée. Là encore sa mère et sa grand-mère seront de la partie. Elles ont d'ailleurs hâte de découvrir la dite robe, mais ont juste une peur, celle de se "mettre à pleurer".

Des idées originales

Comme Aude, beaucoup de couple ont envie de se dire oui autour d'un thème. Alors parfois ils font affaire à une organisatrice de mariage, "wedding planneuse" pour tout organiser. Tatiana sévit près de Morteau depuis un an maintenant. Si la mode des couleurs violette et bordeaux est revenue à la mode, elle remarque aussi des thèmes plus originaux : "super Mario".

Pour elle, ce sont des thèmes qui la challengent. Elle espère même recevoir plus d'idées inventives comme celle-ci de la part de ses clients. Une manière de se laisser aller dans la créativité pour cette ancienne employée dans l'horlogerie.

Tatiana Eme, wedding planneuse près de Morteau, réalise les rêves des futurs époux Copier

Pour celles et ceux qui veulent profiter du Salon, en famille, entre amis ou seuls, Micropolis ouvre ses portes encore tout ce dimanche.