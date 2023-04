Salon nautique d'Arcachon : "El Galeon" fait son entrée dans le port

C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau qui a été accueilli au port d'Arcachon jeudi 20 avril, en fin d'après-midi : "El Galeon", réplique d'un galion espagnol du XVIe siècle, a paradé devant les amateurs massés sur la jetée Thiers.

"On dirait un vrai bateau pirate !"

Certains ont attendu près d'une heure avant d'apercevoir les mâts au loin, sur la mer baignée de soleil, peu après 18h. "On dirait un vrai bateau pirate" s'exclame Alix, venue avec sa grand-mère. Les sept voiles du galion ne sont pas levées mais la silhouette brune qui s'avance impressionne avec ses 51 mètres de long. Chacune de ses deux ancres pèse 800kg. Equipés pour le spectacle, la famille d'Eleanor a tout prévu, jusqu'aux jumelles. La petite fille se concentre "je vois un drapeau espagnol, et il y a quelqu'un sur le pont !"

Réplique d'un vieux gréement espagnol

Construit en 2009 à Punta Umbria en Espagne, la réplique du vieux gréement a parcouru les mers et les océans, faisant escale dans une centaine de ports du monde, avant de faire escale à Arcachon. Il ouvre la 8e édition du salon nautique, rendez-vous des passionnés de voile et de nautisme, qui se tient du vendredi 21 au dimanche 23 avril. Près de 60 000 visiteurs sont attendus ce week-end parmis les stands des 170 exposants et les 450 bateaux. Alix et sa grand-mère suivent El Galeon jusqu'au port pour pouvoir l'admirer sous toutes ses coutures. Les visites sont payantes sur réservation de 10h à 19h (de 5 à 10 euros, gratuit pour les moins de 5 ans).