Salon Playmobil à Balma : une demi-tonne de jouets et des centaines d'heures de travail

Passionnée de Playmobil et d'espace, Clotilde a décidé de travailler sur la base spatiale Kourou, en Guyane

Où trouver 500 kilos de Playmobil en Haute-Garonne ce week-end ? À la salle polyvalente de Balma où se tient le salon du Playmobil sur deux jours, ce samedi et dimanche. Une grand-messe pour les passionnés. Vous pourrez y voir plusieurs mises en scènes, avec en tout, quelques 3.000 pièces. Derrière toutes ces scénettes à toute petite échelle, des heures et des heures de travail accomplies par des passionnés.

ⓘ Publicité

Une base spatiale, la Grande Guerre, la muraille de Chine...

"Ici c'est le centre d'entraînement des astronautes de Kourou", décrit Clothilde, des étoiles dans les yeux. Elle a pensé aux moindres détails : "On retrouve le laboratoire de recherche, une centrifugeuse qui tourne vraiment. Thomas Pesquet est là aussi, il accueille des scolaires qui vont visiter le centre." Et ce n'est qu'un des dix "dioramas", les mises en scènes de Playmobil.

En amont, les exposants prennent en photo leurs mises en scène pour faciliter l'installation © Radio France - Shannon Marini

Clotilde a même reproduit le rond-point entouré de drapeaux que l'on retrouve sur la base spatiale guyanaise. Un passe-temps prenant, Vincent, le représentant de l'association Playmo du Sud y passe tous ses week-ends et toutes ses vacances. "Il y a surtout beaucoup de travail en amont, de recherche documentaire. Il faut aussi réfléchir à la mise en scène, aux personnages. C'est des centaines d'heures de travail par an." Rien que pour la conception, la base spatiale a nécessité trois mois de recherche et d'agencement.

Pour l'installation, il faut compter au moins une journée entière, mais pour Clotilde ça le vaut bien. "J'aime beaucoup quand les gens viennent, les enfants sont émerveillés !" La station spatiale, mais aussi la grande muraille de Chine ou la Grande Guerre, vous retrouvez tous ces univers en version Playmobil au salon tout le weekend. Il sera ouvert non-stop de 9h à 19h ce samedi et dimanche. L'entrée est à 1€50 pour les adultes, pour les enfants, c'est gratuit.