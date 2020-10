Salto, nouvelle plateforme de vidéo à la demande, voit le jour en France, avec 10.000 heures de contenus

10.000 heures de films, documentaires, programmes pour enfants et séries à découvrir sur une nouvelle plateforme française. TF1, M6 et France Télévisions lancent ce mardi Salto, nouvelle plateforme de vidéo à la demande par abonnement. Quel programme pour quel prix ? La réponse avec France Bleu.

Un Netflix à la française ? C'est le pari de la nouvelle plateforme de vidéo à la demande par abonnement, Salto. Cette plateforme française est le fruit d'une alliance historique entre des chaînes françaises privées et publiques : TF1, M6 et France Télévisions. Le lancement de cette nouvelle plateforme de streaming, devait avoir lieu en début d'année, mais il a été reporté en raison de l'épidémie de coronavirus et Salto se dévoile finalement ce mardi.

Pour l'instant, la plateforme est disponible sur le site internet de Salto, et via votre télé connectée à Apple TV et Android TV. Il faudra attendre encore un peu pour l'avoir sur vos box internet et la TNT.

Des films cultes

10.000 heures de contenu sont proposées sur le site internet et il y en a pour tous les goûts : une vingtaine de chaînes de télévision en direct ou en replay, des programmes pour enfants, des documentaires et de nombreux films. Parmi les œuvres cultes à découvrir ou à revoir avec plaisir, "Les Demoiselles de Rochefort", de Jacques Demy. L'on y retrouvera aussi "Jules et Jim", "Dirty Dancing", "Quatre mariages et un enterrement", ou dans un autre genre "Marie-Antoinette", et "Rocky".

Ce catalogue varié sera "renouvelé en permanence" promettent les créateurs de la plateforme. Ils prévoient également 15.000 heures de contenus disponibles à terme.

Le retour de Buffy contre les Vampires

Salto veut aussi satisfaire les amateurs de séries télévisées avec là encore un large catalogue. Fidèle à sa volonté de mettre en avant la télévision française, la plateforme propose les séries les plus populaires du moment comme "Scènes de Ménage", "Plus Belle la Vie" et "Un si grand Soleil".

Mais là où Salto veut frapper fort c'est du côté du contenu étranger : on pourra retrouver des séries américaines jamais diffusées en France ou qui sont indisponibles depuis plusieurs années. On pense à "Downton Abbey", qui avait cartonné sur France 2, ou "Buffy contre les Vampires" que les fans de la "Trilogie du Samedi" ont pu dévorer sur M6. Les abonnés de Salto pourront également visionner en intégralité des séries prisées comme "Parks and Recreation" et "The Handmaid's Tale".

Salto a aussi récupéré les droits de diffusion de séries américaines comme la saison 4 de Fargo. Les épisodes arriveront ainsi sur la plateforme 24 heures après leur diffusion aux États-Unis.

Concurrencer les services de streaming étrangers

Avec ce catalogue plutôt alléchant Salto veut tenter de se faire une place aux côtés des leaders du marché du streaming est déjà très disputé, entre Netflix, Amazon Prime Video, OCS, MyCanal et Disney +.

Tout comme ses concurrents, Salto propose donc un mois d'essai gratuit et plusieurs formules.

Ces abonnements sans engagement :

6,99 euros pour l'offre de base limitée à un écran ;

9,99 euros pour l'offre intermédiaire à deux écrans en simultané ;

12,99 euros pour regarder sur quatre écrans en même temps.

Ces prix sont situés dans la moyenne, l'abonnement à Disney + coûtant 6,99 euros et celui à Netflix, le plus cher, étant à 15,99 euros.