"Salvator Mundi" : l'incroyable histoire du tableau le plus cher du monde

"Salvator Mundi : la stupéfiante affaire du dernier Vinci" revient sur une question qui enflamme le monde de l'art depuis plus de 15 ans maintenant. Le "Sauveur du monde" est-il un vrai Léonard de Vinci ? Selon le documentaire diffusé ce mardi soir sur France 5, il serait probablement de l'atelier du peintre italien mais non du maître.

Acheté en 2005 pour une poignée de dollars

Antoine Vitkine, réalisateur du documentaire, a enquêté sur ce tableau racheté en 2005 en mauvais état pour 1.175 dollars par un marchand d'art new-yorkais et restauré aux Etats-Unis. Il va ensuite être authentifié comme un vrai Léonard par plusieurs experts britanniques. En 2011, un milliardaire russe l'achète pour 127 milliards de dollars avant de le revendre.

Le tableau poursuit sa route et sera finalement mis en vente en novembre 2017 chez Christie's au Rockefeller Center de New York et présenté comme entièrement peint par Léonard de Vinci dans le catalogue. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en fait alors l'acquisition pour 450 millions de dollars, (375 millions d'euros) un montant record.

Des doutes sur son authenticité

Un grand nombre d'experts internationaux continuent de mettre en doute son authenticité. Le documentaire révèle que, pour le Louvre, il s'agit d'une oeuvre d'atelier, avec un apport minime du maître de la Renaissance italienne. L'Arabie saoudite a demandé à la France d'expertiser la toile avant un prêt éventuel pour la grande rétrospective Léonard de Vinci au Louvre (octobre 2019 - février 2020). Le tableau est resté trois mois dans le laboratoire du musée parisien. Une expertise qui démontrerait, toujours selon le documentaire, que "Léonard n'aurait fait que contribuer au tableau". Le Louvre en aurait informé les Saoudiens.

Une affaire d'État

Pour cette grande exposition consacrée à Leonard de Vinci, la demande du Prince saoudien était très clair : exposer le "Salvator Mundi" aux côtés de la Joconde, et le présenter comme un Vinci à 100%. La pression sur le plus grand musée du monde est alors très forte. La direction du musée, le gouvernement et les représentants de la monarchie saoudienne négocient jusqu’au dernier moment.

A la fin du mois de septembre, c'est finalement Emmanuel Macron qui tranche : il est décidé de ne pas donner suite à la demande des saoudiens. Au dernier moment, Mohammed Ben Salmane aurait refusé de le prêter à des conditions autres que les siennes.

Depuis 2017, le "Salvator Mundi" n'est jamais réapparu en public. Où se trouve le tableau actuellement ? la question alimente toujours les fantasmes. Dans son documentaire, Antoine Viktine avance plusieurs pistes : à bord du yacht du prince ou encore dans un coffre en Suisse. Les Saoudiens attendraient que la mauvaise réputation du tableau soit oubliée pour l’exposer un jour dans un des futurs musées du royaume, en construction.