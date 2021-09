Retour en fanfare pour la grande braderie de Toulouse

En marge de la grande braderie de Toulouse, plusieurs fanfares s'installent dans la ville, samedi 11 septembre, avec le festival "Brass dans la Garonne".

Il y aura de la musique dans les rues du centre-ville, ce samedi 11 septembre à Toulouse. Alors que la grande braderie 2021 vient de débuter, le festival "Brass dans la Garonne" se déroule en même temps.

Une rencontre de fanfares toulousaines, mais avec aussi des groupes venus d'ailleurs. Ca fait plusieurs jours qu'ils se préparent à ce rendez-vous, comme le "Gimmick 5 Syndicate". Les membres de cette formation toulousaine teintée funk et électro ont l'habitude de se retrouver l'été sur l'île du Ramier, en plein air, pour répéter.

Tout près du stadium, sur le parking à quelques mètres du pont, c'est donc le terrain des cuivres. Et il y a du souffle, dans le vent du soir. Un lieu étonnant mais qui s'explique, selon Lorène, saxophoniste : "C'est certain qu'on embête pas les voisins, et puis c'est sympa, il y a du monde qui se balade sur le pont, et qui s'arrête. Ca nous fait un peu de public". Le Ramier, c'est la solution l'été, plutôt que d'étouffer à quinze dans une pièce. Le reste du temps, la fanfare répète à la MJC d'Empalot.

Fanfare, ou banda ?

Dans le soir couchant, le Gimmick 5 Syndicate enchaîne ses propres compositions, et des airs plus ou moins connus, comme du Justice, du Earth Wind and Fire, et même du Nino Ferrer. Car on parle bien de fanfare, et non pas de banda. On est loin du "Paquito", du "Vino griego" (l'air de la Peña Baiona), ou de "La Pitxuri", qu'on entend dans les fêtes du sud-ouest.

On est des chineurs de morceaux

"On nous demande de les jouer, mais on ne le fait plus" explique Jonas, avec son trombone. "C'est la différence entre une banda et une fanfare. Nous, on s'écarte du répertoire traditionnel du sud-ouest, et on a tendance à aller chercher des morceaux que les gens connaissent peu. On est un peu des chineurs de morceaux".

Ce samedi, il y en aura pour tous les goûts dans les rues de Toulouse, avec une dizaine de fanfares dans la ville, et autant de répertoires différents. Il y aura ensuite un grand concert final, le soir, au jardin des plantes.