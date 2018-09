Martigné-sur-Mayenne, France

Qui n'a pas un jour dansé ou chanté les tubes du groupe ? Emile et Images est né en 1989 de la fusion entre Images et Emile Wandelmer, le chanteur de Gold. Les trois musiciens enchaînent les tournées et connaissent un énorme succès populaire.

Le site, qui accueillera le spectacle ce samedi 15 septembre, a une capacité de 3.000 personnes. Il reste encore des places. Selon l'organisateur, plus de 1.500 personnes ont déjà réservé un billet.

En première partie, à 19h, les spectateurs pourront applaudir la Mayennaise Elena qui rendra hommage à France Gall.