Le jeune prodige Tourangeau de la mode Sami Nouri, connu du grand public pour son parcours qui l'a vu quitter la guerre d'Afghanistan à l'âge de cinq ans et devenir l'une des plus grandes promesses de la haute couture, était ce samedi après-midi aux Galeries Lafayette. Il a été accueilli en star.

Tours, France

Le jeune prodige de retour chez lui ! Surnommé "le petit prince de la couture", Sami Nouri, 22 ans, était de retour à Tours ce samedi après-midi, aux Galeries Lafayette, rue Nationale. Au programme : séance de dédicaces et défilé pour présenter sa nouvelle collection.

Le jeune couturier de 22 ans - sans lui enlever son immense talent - est avant tout connu du grand public pour son parcours incroyable. Né en Afghanistan en 1996, il a dû quitter la guerre avec sa famille, en 2001. Il a ensuite habité en Iran, où pour vivre, il a dû apprendre la couture. Il s'est ensuite rendu en Turquie. C'est en 2010 qu'il est arrivé en France, abandonné par son passeur en gare de Tours. Placé d'abord en foyer, il est ensuite placé en famille d'accueil. Il étudie ensuite au lycée professionnel François Clouet de Tours.

"Pour moi, je suis né à Tours. C'est ici que j'ai tout commencé à zéro." Sami Nouri

Il se fait rapidement un nom dans le domaine de la mode et pris sous son aile par les plus grands, à commencer par Jean-Gaulthier et John Galliano. En 2017, il monte sa propre marque. Mais cet immense succès ne lui fait pas oublier d'où il vient : "J'ai conscience que j'ai un parcours atypique, digne d'un film. Parfois, même moi, je n'y crois pas quand j'y repense. Mais ce parcours est derrière moi. Pour moi, je suis né à Tours car c'est ici que j'ai tout commencé à zéro. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle plus de mon travail que de mon parcours."