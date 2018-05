C'est l'euphorie à Sanary-sur-Mer : la commune du Var remporte le titre du plus beau marché de France. Le concours avait été lancé par TF1 et l'annonce a été faite ce mercredi par Jean-Pierre Pernault dans le journal de 13 heures.

Le marché de Sanary-sur-Mer, qui rassemble près de 300 exposants tous les mercredis, est le "plus beau marché de France" ! France Bleu Provence s'est rendu sur place pour l'annonce dans le journal de 13 heures de TF1 par Jean-Pierre Pernault, ce mercredi 9 mai. Sur le podium, Royan et Uzès arrivent en deuxième et troisième positions. Plus de 3,7 millions de personnes ont participé au vote sur internet en quatre mois.

L'annonce a été applaudie par des centaines d'habitants de Sanary et Jean-Pierre Pernault, le présentateur du journal de 13 heures, a même eu droit à une haie d'honneur avant le résultat.

"On a mené ce concours comme une campagne électorale." - Ferdinand Bernard, maire de Sanary-sur-Mer

Toute la matinée, les automobilistes ont eu des difficultés pour se rendre à Sanary-sur-Mer, avec des bouchons sur l'A50, et pour accéder au centre de la commune.

Jean-Pierre Pernault pour l'annonce du plus beau marché de France dans le journal de TF1, à Sanary-sur-Mer © Radio France - Romane Porcon