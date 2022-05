Sancerre : le trail à la recherche de 350 bénévoles. Inscrivez-vous !

Le trail de Sancerre avait été bloqué dans sa montée en puissance à cause du Covid... Après une édition 2021 encore marquée par l'épidémie, 2022 s'annonce sous les meilleures augures, avec un nombre élevé de coureurs. Les organisateurs en attendent 3000 et lancent un appel pour trouver 350 bénévoles sans qui rien ne serait possible. D'où l'appel que lance Capucine Schulthess, chargée de communication à la maison des Sancerre, à tous les bénévoles potentiels : " Il faut préparer le village du trail, préparer le dîner du samedi soir, la remise de dossards, évidemment les ravitaillements sur les parcours, mais aussi tout ce qui est balisage, signaleurs. Les trois parcours sont totalement différents. Au total, il faut donc baliser une cinquantaine de kilomètres. Ca fait beaucoup ! "

Sancerre a été sacré village préféré des français en 2021 - Michel Benoit

Grosse nouveauté pour les 10 ans du trail de Sancerre : le départ et l'arrivée ne se feront plus porte César, près de l'office de tourisme : " Exit, la porte César pour le village départ et arrivée. Maintenant, c'est Champ Loiseau, sur les remparts avec une très belle vue sur le vignoble. Les parcours ne sont jamais les mêmes pour éviter une redondance et éviter la lassitude chez les coureurs. A chaque fois, c'est une surprise pour eux. Ils connaissent simplement le dénivelé. " Un dénivelé qui atteindra les 1000 mètres pour la course Magnum, la plus difficile avec ses 35 km. Pour devenir bénévole, cliquez ici