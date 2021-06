VIDEO - Sancerre dans le Cher est le Village préféré des Français 2021

L'émission télévisée présentée par Stéphane Bern "le Village préféré des Français" a décerné son titre 2021 à Sancerre ce mercredi soir. Le village du Cher l'a emporté parmi 14 autres communes et devrait bénéficier de ce magnifique coup de projecteur pendant les mois à venir.

Sancerre est le village préféré des Français en 2021 ! Le village médiéval du Cher représentait la région Centre-Val de Loire dans ce concours présenté par Stéphane Bern et diffusé sur France 3 ce mercredi soir. C'est la première fois qu'une commune de la région Centre-Val de Loire est choisie par l'émission depuis sa création en 2012.

Dans la commune du Cher qui compte 1.371 habitants, la mairie avait prévu une retransmission vidéo de l'émission sur la place centrale du village. Les habitants ont donc pu partager leur joie de voir Sancerre succéder à Hunspach en Alsace qui l'avait emporté en 2020.

Une vitrine de choix pour le Sancerrois

Les images diffusées au cours du programme ce mercredi soir devraient en tout cas donner envie à de nombreux téléspectateurs de découvrir la cité vigneronne et ses ruelles. Des images de patrimoine bâti avec le beffroi, ou encore de la maison Jacques Cœur, la plus ancienne de la commune, et la tour des Fiefs, unique vestige du château-fort médiéval, ont été filmées pour vanter les mérites de ce très beau village.

L'émission a aussi mis en avant le vignoble Sancerrois avec de magnifiques vues aériennes du piton rocheux de Sancerre et des coteaux de vignes sur les bords de La Loire, sans oublier une mise à l'honneur de la production viticole de Sancerre ou encore du lichou, un biscuit à base d’amandes, d’œufs, de sucre et de farine.

La maison dite Jacques Cœur à Sancerre dans le Cher. © AFP - Julian Elliott / Robert Harding Heritage / robertharding

Sancerre a été désigné Village préféré des Français 2021. © AFP - Alain Mafart-Renodier / Biosphoto / Biosphoto

Des retombées touristiques attendues

Le titre de "Village préféré des Français" devrait attirer les touristes dans la cité du Cher. Le village de Hunspach en Alsace, avait vu sa fréquentation passer de 6.000 à 40.000 visiteurs l'été suivant son titre. A l'office du tourisme de Sancerre, on notait déjà il y a quelques semaines que la campagne de vote lancée par l'émission avait suscité la venue de touristes.

Sancerre était en lice parmi 14 candidats cette année :

Hérisson dans l'Allier

dans l'Allier Châteauneuf en Côte d'Or

en Côte d'Or L'île de Houat dans le Morbihan

dans le Morbihan Sancerre dans le Cher

dans le Cher Saint-Florent en Corse

en Corse Rocroi dans les Ardennes

dans les Ardennes Long dans la Somme

dans la Somme Samois-sur-Seine en Seine-et-Marne

en Seine-et-Marne Villerville dans le Calvados

dans le Calvados Domme en Dordogne

en Dordogne Auvillar dans le Tarn-et-Garonne

dans le Tarn-et-Garonne La Désirade en Guadeloupe

en Guadeloupe Fresnay-sur-Sarthe dans la Sarthe

dans la Sarthe Saint-Véran dans les Hautes-Alpes

Vous pouvez les retrouver sur la carte créée par Les préférés des Français.