Sancerre espère garder ses visiteurs deux fois plus longtemps

L'office de tourisme du grand Sancerrois organise une grande exposition et recherche des oeuvres. Son périmètre s'est élargi à deux autres territoires. L' objectif est de doubler la durée de séjour des touristes d'ici quelques années.

Une première exposition avait été organisée à Sancerre l'été dernier, dans l'ancien prieuré de St Père la None. L'idée cette année est d'avoir plus d'artistes pour exposer également dans le pays fort et dans le Val de Loire, puisque les trois communautés de communes viennent de fusionner. Une manière d'ancrer, par la culture, cette nouvelle collectivité, forte désormais de 36 communes. Tous les artistes sont les bienvenus : peintres, sculpteurs, photographes, potiers, tout est possible ! L'année dernière, l'exposition à Sancerre avait attiré près de 2.000 visiteurs sur un mois. En juillet prochain, cette nouvelle exposition sera décentralisée sur trois lieux, un dans chaque entité de ce nouveau territoire.

Une partie des bénévoles de l commission culture de l'office de tourisme du grand Sancerrois. © Radio France - Michel Benoit

Le but est évidemment d'animer le territoire. Les touristes passent en moyenne deux nuits dans le Sancerrois. En élargissant son périmètre, l'office de tourisme de Sancerre, espère garder plus longtemps ses visiteurs, une ou deux nuits de plus, pour que les touristes puissent profiter des beautés du bocage du Pays Fort et apprécier la Loire sauvage... L'année dernière, le Sancerrois a attiré 300.000 touristes. Les enjeux sont donc considérables. Si vous souhaitez exposer ou aider bénévolement au montage de cette exposition, vous pouvez contacter l'office de tourisme du grand Sancerrois au 02 48 54 08 21.