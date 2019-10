Sancerre : la maison de la géologie accueille Yves Coppens

Sancerre, France

Cette maison de la géologie de Sancerre ouvrira de façon pérenne à partir du printemps prochain, mais ses créateurs vous en proposent tout un avant-goût, en ouvrant ce week-end (samedi et dimanche) à l'occasion de la fête de la science.

La maison de la géologie ouvrira définitivement au printemps 2020 à Sancerre - Valentin Carayol

Le président de l'association des géologues du Sancerrois, Valentin Carayol a découvert au fil de ses sorties depuis tout petit, avec d'autres passionnés des centaines de pièces, dont de nombreux fossiles qui seront exposés dans cette maison de la géologie : " On a une partie paléontologie, ce sont des fossiles, explique Valentin Carayol. Il faut savoir que le territoire était recouvert, il y a des centaines de millions d'années par la mer, ce sont donc des fossiles marins. On a également une collection ayant trait à la préhistoire puisque après le retrait de la mer, les premiers hommes vivaient là et on a retrouvé des outils taillés de toute beauté. On va donc remonter le temps, des premiers hommes jusqu'à l'époque des dinosaures. Mais dans le Sancerrois, ce qu'on retrouve ce sont des restes de monstres marins. On a par exemple des vertèbres de plésiosaures ou d'ichtyosaures qui sont très impressionnantes. Ce sont des monstres marins qui pouvaient mesurer jusqu'à 20 mètres, de redoutables prédateurs."

Les collections abritent de nombreux fossiles marins. - Valentin Carayol

Cette maison de la géologie propose également une collection géologique avec les roches qui composent le territoire. Une thématique qui prend tout son sens à Sancerre, réputé pour la qualité de son terroir à l'origine d'un vin très apprécié : " Le vin est le reflet de son territoire et de la géologie de son sol. C'est aussi pour cela que nous avons voulu créer cette maison de la géologie à Sancerre. On travaillera en lien avec la maison des vins, et l'office de tourisme. L'idée, c'est aussi de renforcer l'offre culturelle pour que les touristes restent plus longtemps. On a beaucoup travaillé la mise en scène des pièces, grâce à des dioramas. On a notamment utilisé les cavités des caves de la mignonne pour reconstituer les fonds marins. On aura aussi une animation virtuelle."

La maison de la géologie de Sancerre s'installe aux caves de la Mignonne. - Valentin Carayol

Attention, la conférence d'Yves Coppens dimanche ( à 15H00) comme les deux autres conférences prévues samedi (par d'autres experts), sont payantes : 20 euros (ou 24 euros pour les trois). L'argent servira notamment à financer cette maison de la géologie dont le budget de 60.000 euros n'est pas encore totalement bouclé. Des ateliers sont également organisés avec notamment la reconstitution d'un chantier de fouilles.