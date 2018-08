Sancerre, France

Ce Petit Futé vous propose des bonnes adresses mais aussi des idées de visite : des bords de Loire au Bec d'Allier en passant par Aubigny sur Nère, Henrichemont ou Nancay... (la liste n'est pas exhaustive).

Le piton de Sancerre, entouré de ses vignes © Radio France - Michel Benoit

La principale vitrine, c'est bien sûr Sancerre... Sancerre et ses 300.000 visiteurs annuels, attirés par son excellent vin évidemment. Pour Jacky Fleurié, propriétaire de l'hôtel du rempart, ce petit futé ne peut pas faire de mal : " C'est évidemment un plus. Les gens ne savent pas où est Sancerre. Ils viennent pour le vin et découvrent alors le site qui leur plait beaucoup. "

La tour des fiefs à Sancerre, vestige de l'ancien château féodal. © Radio France - Michel Benoit

Un guide qui va bien au delà du Sancerrois, et c'est tout l'intérêt pour Rosalinde Jaarsma, directrice de la maison des Sancerre : " Ce qui est intéressant, c'est que ce guide fait le lien avec la Sologne, une autre destination appréciée des touristes. On peut ainsi bâtir tout un itinéraire et cela va dans le bon sens puisque cela incite les visiteurs à rester dans la région plus longtemps. Ce qui est notre principal challenge. Que l'on ne soit plus une simple destination de passage, mais un lieu de séjour et notre territoire s'y prête parfaitement grâce à la grande variété de ses paysages et sa richesse patrimoniale."

Le panorama sur la Loire, vu du piton de Sancerre © Radio France - Michel Benoit

Ce petit futé vous emmène également dans le pays Fort, le Val d'Aubois jusqu'au Bec d'Allier. Samuel Tastet, l'un de ses rédacteurs : " Là, on est dans la marine fluviale. C'est fabuleux. On passe de la terre, de la vigne, des étoiles (grâce au pôle des étoiles de Nancay), à l'eau, très présente également grâce aux bords de Loire et ses richesse naturelles. On peut multiplier les balades : à vélo, à pied; en bateau. C'est le paradis."

Sancerre et ses petites rues anciennes © Radio France - Michel Benoit

160 pages, un format poche pour le glisser facilement dans votre sac à dos... Un guide tiré à 5.000 exemplaires, financé par les Pays Sancerre-Sologne et Pays Loire-Val d'Aubois, grâce à 20.000 euros de crédits européens.