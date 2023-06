Sancerre : le décalogue du temple protestant restauré

Une restauration financée grâce à l'usine Michelin de Saint-Doulchard dans la cadre du " Plus grand Musée de France " en partenariat avec la fondation pour la Sauvegarde de l'Art Français. Il ne reste qu'une dizaine de décalogues d'origine protestante en France. Celui de Sancerre aurait été peint par un anonyme vers 1610 : " C'est d'une extrême rareté précise. Anne-Isabelle Berchon, conservatrice des antiquités et objets d'art du Cher. Il y en avait dans tous les temples jusqu'à ce que Louis XIV révoque l'édit de Nantes en 1685. Ils ont alors disparu, sans doute cachés dans des petites communautés. Celui-ci se distingue par sa richesse iconographique. On a également retrouvé un décalogue, catholique, celui-ci, dans l'église de Lury-sur-Arnon, mais il est en mauvais état et ne peut être exposé. Une restauration serait également nécessaire."

Le décalogue est le seul tableau autorisé dans un temple protestant © Radio France - Michel Benoit

Le décalogue de Sancerre réapparait en 1797. Un tableau qui se démarque par ses trois personnages : Moïse entouré d'un officier romain et d'un grand prêtre hébreu. Les détails de leurs vêtements sont très poussés. Les dix commandements sont peints en lettres dorés sur fond noir, assortis d'un prologue. Le tableau devrait être prochainement classé au titre des monuments historiques (il est déjà inscrit). Reste un souci, l'éclairage du tableau qui ne permet pas de lire le texte : " Le tableau brille, regrette le pasteur de Nevers, Georges Massengo*. Et cela complique la lecture. On aimerait pourtant que le public puisse le parcourir de manière aisée. C'est un texte en vieux français très intéressant. On recherche donc un nouveau donateur pour mettre en place l'éclairage adéquat."*

Le temple protestant de Sancerre © Radio France - Michel Benoit

Cette œuvre a été choisie par les ouvriers de Michelin Saint-Doulchard pour être restaurée : " La restauration de ce décalogue a coûté 6.500 euros, précise le directeur de l'usine, Johan Cordonnier. Nous intervenons pour restaurer des œuvres accessibles à tous publics et mobiles."

La chaire du temple de Sancerre est également remarquable © Radio France - Michel Benoit

Le reliquat de 3.500 euros a permis de restaurer l'Adoration des Bergers de l'église de Moulins-sur-Yèvre.