Sancerre sera t-il le village préféré des français ?

C'est donc la dernière ligne droite pour voter et faire la différence. La mairie de Sancerre et l'office du tourisme du Grand Sancerrois sont à la manœuvre pour que la petite commune de 1.500 habitants soit couronnée et obtiennent un maximum de suffrages.

La mobilisation s'organise également sur les ronds-points de Sancerre © Radio France - Michel Benoit

Des banderoles ont envahi les principaux ronds-points et carrefours à Sancerre et dans le nord du département pour inciter tout le monde à voter. Françoise ne s'est pas fait prier : " J'ai voté évidemment. Est-ce qu'on va gagner ? Je ne sais pas. Il y a des régions comme le nord ou l'est où les gens se mobilisent beaucoup et ce sont des régions très peuplées. En plus, on peut voter plusieurs fois. C'est un peu comme pour Miss France. " Et pour entretenir la flamme sur les réseaux sociaux, Victoire Jacquot, chargée de communication à l'office de tourisme du grand sancerrois : " Je réponds aux commentaires. Je vais voir si les gens publient ou republient les post. J'ai l'impression que ça monte en puissance. Et ce ne sont pas que les gens du Cher qui se mobilisent. On a des touristes qui sont venus et qui expliquent agir pour que Sancerre gagne, tellement ils ont apprécié notre village."

Sancerre est d'abord connu pour son vignoble © Radio France - Michel Benoit

Sancerre sur son piton rocheux, en bordure de Loire, son vignoble, ses coteaux. Xavier a l'impression d'être au paradis : " Il y a vraiment des paysages splendides. C'est sûr que notre vignoble est très connu mais le village, avec ses petites rues typiques, ne bénéficie pas encore de la renommée qu'il mériterait. On a une qualité de vie exceptionnelle. A Sancerre, il faut monter en haut de la tour pour déguster le panorama à 360 degrés." La fameuse tour des fiefs, la seule des six tours restantes du château du XIV éme siècle.

Une petite rue du centre de Sancerre. © Radio France - Michel Benoit

Sancerre manque encore de notoriété, analyse Valérie Colfort, directrice de l'office de tourisme : " Peu de gens savent que Sancerre est en bordure de Loire. On ne situe pas encore assez bien sur la carte de France." Une victoire contribuerait à résoudre ce petit souci durant quelque temps en tout cas... Vous pouvez voter en ligne ou par téléphone au 3245 (service : 0,80 euro/min + prix d’un appel)