Sancerre, village préféré des Français ?

Deux habitants de Sancerre, Myriam Thibaudat et Jean-François Venaille, ont servi de guides à l'équipe venue filmer, il y a quelques semaines les séquences qui seront diffusées ce mercredi soir. Jean-François Venaille aurait aimer faire découvrir plus de curiosités de son village ; il a dû se concentrer sur les lieux les plus emblématiques : " En premier lieu, le beffroi de Sancerre qui est l'un des principaux monuments de la ville, l'église qui le jouxte, la maison dite de Jacques Coeur et bien sûr la tour des fiefs, unique vestige du château-fort médiéval. Cela donne un bon aperçu du village avec un beau panorama depuis le haut de la tour des fiefs. Evidemment, j'avais préparé beaucoup de choses et plein d'anecdotes mais le temps manquait. Il a fallu respecter les règles de la télé. J'aurais aimé qu'on puisse filmer l'ancienne cloche du beffroi et l'ancien mouvement d'horloge confisqués dans les années 1570 suite au siège de Sancerre. On les a récupérés il y a quelques années seulement. Ce sont des belles pièces historiques que j'aurais aimé montrer."

La tour des fiefs à Sancerre (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Un drone a réalisé de très belles images du piton rocheux de Sancerre, les coteaux de vignes et la Loire en contrebas. Le vin et le crottin de Chavignol mais aussi les traditions locales seront aussi à l'honneur. Lysianne et Maryvonne reviennent régulièrement visiter Sancerre : " C'est beau, on mange bien, on boit un petit coup. On fait le parcours dans la vieille ville et on grimpe à la tour pour admirer les paysages. On adore. C'est une balade très sympa."

Jean-François Venaille, spécialiste de l'histoire de Sancerre, l'un des deux guides de l'émission © Radio France - Michel Benoit

A l'office du tourisme, on est déjà dans les starting-block, pour accueillir les visiteurs qui ne devraient pas manquer d'affluer cet été, grâce à l'émission, même si Sancerre ne terminait pas premier : " On a déjà eu certaines retombées " précise Victoire Jacquot, chargée de communication à l'office de tourisme du Sancerrois. " On sait que des personnes sont venues par le biais de la publicité réalisée lors de la campagne de vote entre le 4 et le 25 mars. C'est certain que cela va donner un coup de pouce pour le tourisme cet été. On a beaucoup mobilisé à l'époque. On a fait des campagnes sur les réseaux sociaux. Et le bouche à oreille a très bien fonctionné."

Une petite rue de Sancerre (Cher) © Radio France - Michel Benoit

La mobilisation en Berry aura t-elle été à la hauteur de plus grosses régions comme l'Alsace, le Nord Pas-de-Calais ou Paca ? Verdict dans la soirée. La mairie de Sancerre retransmettra l'émission sur grand écran sur la place centrale du village...