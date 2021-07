Sancy : Michel Bussi, sur les traces des héros de son dernier roman "Rien ne t'efface"

Le Sancy dans les yeux de Michel Bussi. C'est avec simplicité que l'auteur à succès, d'intrigues haletantes est allé à la rencontre de ses lecteurs. Il s'est prêté au jeu de piste concocté par l'équipe de la mairie et de l'office de tourisme et qui est organisé tout l'été à Besse.

Voilà une façon originale de visiter le Sancy. L'office de Tourisme et la mairie de Besse ont organisé deux journées de visite et de rencontres avec l'écrivain Michel Bussi, l'auteur de romans à succès comme "Maman à tord", "N'oublier jamais", "Comme un avion sans elle" et le petit dernier "Rien ne t'efface" qui se déroule entre Murol, Besse et la vallée de Chaudefour.

Michel Bussi s'est prêté au jeu de piste dans les rues de Besse. © Radio France - Claudie Hamon

C'est un peu pour fouler les pas des héros de son dernier roman que l'office de tourisme et la mairie vous invitent tout l'été à un jeu de piste à travers le village de Besse, auquel s'est prêté ce mercredi Michel Bussi, ravi de revenir en Auvergne qu'il connait bien. "Je connais assez bien l'Auvergne", précise Michel Bussi., "J'adore ces jolis villages aux maisons médiévales. C'est très très chouette. J'ai déjà fais des signatures à Clermont-Ferrand, mais comme le roman se passe à Besse, Murol, Chambon et Chaudefour, Je trouvais que c'était une façon originale d'aller à la rencontre des habitants."

Le beffroy de Besse. © Radio France - Claudie Hamon

Une vingtaine de lecteurs et de touristes se sont joints à cette enquête, où il fallait décrypter des indices en lien avec un titre de Michel Bussi. Jeanne est ravie de côtoyer son auteur favoris, le temps d'un moment ludique. "Je suis venu pour rencontrer Michel Bussi car je suis accro à ces romans. Je crois que j'ai tous ses livres. C'est vraiment super de pouvoir découvrir Besse avec lui !"

Michel Bussi dans le jardin clos du Rempart à Besse. © Radio France - Claudie Hamon

Ce jeu de piste "Dans les yeux de Michel Bussi" est organisé tout l'été. Il faut décrypter neuf énigmes, et les meilleurs résultats seront tirés au sort et seront récompensés par des cadeaux.