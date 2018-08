Ferreyrolles, La Tour-d'Auvergne, France

Dans leur atelier accolé à leur maison de Ferreyroles, lieu-dit près de La Tour d'Auvergne, Chantal et Marc Van Leeuwen s'activent. Ce couple, originaire des Pays-Bas, a créé sa société "Sancy Glaces" il y a cinq ans. Et en ce moment, avec les fortes chaleurs, leurs glaces artisanales se vendent comme des petits pains.

Des commandes en pagaille

Marc et Chantal Leeuwen sont débordés. "On est un peu fatigués, on n'arrête quasiment jamais avant 2 heures du matin, explique Marc. On recommence dès 9 heures car il faut avoir terminé à 13 heures pour ouvrir nos boutiques et livrer nos clients." Il faut dire que le couple accepte toutes les demandes, même à la dernière minute. "On dépend complètement de la météo", insiste Chantal.

Ce sont les enfants qui demandent une glace, mais c'est papa qui revient" - Chantal Leeuwen

Parmi les parfums qui ont le plus de succès, il y a bien sûr les classiques : "framboise, citron, fraise". Mais aussi des saveurs un peu plus originales comme le mojito. "L'eau et le sucre forment la base du sorbet, on ajoute du jus de citron vert, du rhum et de la menthe fraîche", souligne l'artisan glacier.

Marc Leeuwen prépare un sorbet saveur mojito. © Radio France - Aurore Jarnoux

Des glaces créées en pleine montagne

Le couple fabrique ses glaces au beau milieu de nulle part, dans le massif du Sancy, avec beaucoup de produits locaux. Le lait vient d'une exploitation agricole située à quelques kilomètres. "C'est plus compliqué pour la vanille", s'amuse Marc.

Mais au départ, c'était vraiment un pari. "Nous sommes tombés sous le charme de l'Auvergne il y a 18 ans et on a dit 'pourquoi pas une jolie glace dans les montagnes', raconte Chantal. Au départ, les gens nous ont dit que c'était bizarre, mais on a trouvé un créneau et ça marche bien." En ce moment, les Leeuwen emploient quatre saisonniers et envisagent d'embaucher une personne à l'année.

Actuellement, le couple vend ses glaces dans ses quatre boutiques, mais aussi dans certains magasins de produits régionaux, à des restaurateurs et dans des supermarchés.