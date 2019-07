Sand Fabrik : la première plage couverte et permanente aux portes de Paris

Pantin, France

On s'y croit presque : le sable fin, les transats, les filets de beach-volley... Le tout dans un grand hangar à Pantin (Seine-Saint-Denis). Sand Fabrik, la première plage couverte et permanente d’Île-de-France, ouvre ses portes ce vendredi.

Une plage permanente aux portes de Paris

Thibault et ses associés on eut l'idée en partant d'un constat simple _"On était tous un peu frustrés de dire adieu à la plage, à la fin des vacances_, alors on a décidé de créer la première plage permanente et couverte de la région".

Les copains plaquent leur job, trouvent les fonds (1,5 million d'euros, des financements privés) pour lancer leur projet et l'endroit idéal : ce hangar, rue Delizy à Pantin, pas très loin du canal de l'Ourcq. "On a 650 tonnes de sable qui viennent directement des carrières de sable Fontainebleau", explique Thibault.

L' équipe de Sand Fabrik à Pantin (Seine-Saint-Denis) © Radio France - Hajera Mohammad

Cinq terrains de jeux

Du sable local et cinq terrains de jeux pour jouer au beach-volley, au beach-soccer, au beach-tennis et plein d'autres "beach-disciplines". Pour les novices, des cours seront proposés dès le mois de septembre. Les tarifs varient (selon les heures creuses ou pleines) entre 6 euros et 10 euros par joueur et par heure. Quant au dress-code : "short et tongs obligatoires", précise Thibault.

Sand Fabrik, la plage couverte et permanente à Pantin (Seine-Saint-Denis) © Radio France - Hajera Mohammad

Une trentaine de réservations sont déjà effectuées, notamment pour des séminaires d'entreprises. Des centres de loisirs sont également intéressés, assure Thibault. Et puis après une partie de sport, chacun pourra profiter du bar de la plage pour siroter un cocktail, été comme hiver.

Le bar de Sand Fabrik à Pantin (Seine-Saint-Denis) © Radio France - Hajera Mohammad

Sand Fabrik à Pantin (Seine-Saint-Denis) © Radio France - Hajera Mohammad