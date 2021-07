Sans masque, les colos à la montagne font le plein

A Buzy en Béarn, l'association Education Environnement 64 propose des séjours à la montagne qui font un carton cette année après les confinements successifs et les restrictions sanitaires dues au Covid.

Début juin nous étions déjà complet Pierre Brégeot, le coordinateur de l'association

Des éco-bivouac à 1000 m d'altitude, de l'itinérance avec un âne et des camps en moyenne montagne pour les plus jeunes; ces séjours ont très vite trouvé preneur. "Depuis le début du déconfinement, on a eu beaucoup de demandes explique Pierre Brégeot le coordinateur de l'association. On sent que courir, grimper, sauter, toucher de l'herbe, c'est quelque chose qui attire cette année dans le contexte qu'on connait"

Les enfants ont besoin de sortir

Au programme donc du canoë, de l'escalade mais surtout être dehors au maximum pour observer l'environnement et la faune du Parc National des Pyrénées. "Profiter de l'air frais de la montagne, sans masque, _ça va vraiment faire du bien à tout le monde_" explique Krystal Capdegel qui encadre un camp baptisé : Les aventuriers de la belle étoile.

L'association Education Environnement 64 va accueillir 400 enfants sur les deux mois d'été.