"Sans travailler, on ne peut pas nourrir nos animaux", un cirque s'installe sans autorisation à Strasbourg

La loi sur l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques entrera en vigueur en 2028. En attendant, on rencontre des situations ubuesques, comme à Strasbourg. La municipalité interdit l'installation de ce type de cirques sur les terrains de la ville. Mais rien ne l'empêche pour l'instant sur les terrains privés.

"Le directeur a parlé d'un stand de maquillage et de déguisement!"

C'est ainsi que le cirque franco-belge a monté son chapiteau et installé les cages pour les tigres, lions et autres dromadaires sur le parking d'un grand magasin de Strasbourg dans le quartier de Hautepierre. "On n'a donné aucune autorisation pour l'implantation de ce cirque. Le directeur ne s'est jamais présenté comme un responsable de cirque, il a parlé d'un stand de maquillage et de déguisement pour les enfants", regrette Alexandre Polge, le directeur du magasin Intersport de Hautepierre. Il a lancé une procédure en justice pour demander l'expulsion. "Ca nuit à l'image de notre magasin. Les clients sont choqués." Déjà, des flyers sont distribués pour annoncer des représentations avec un dompteur face aux fauves du 15 au 24 septembre, sur le parking du magasin.

"Un cirque doit être accueilli comme une fête foraine"

De son côté, le directeur du cirque estime qu'il a fait les choses correctement. Il explique qu'il a contacté le directeur du magasin. Il rappelle aussi, note de la Préfecture en main, que l'interdiction nationale des animaux sauvages dans les cirques n'est pas encore en vigueur. Il espère aussi obtenir de la municipalité l'autorisation de s'installer sur des terrains municipaux pour d'autres représentations dans les quartiers de Strasbourg. "Un cirque doit être accueilli comme une fête foraine", martèle Serge Muller, le directeur du cirque franco-belge. "Si on ne peut pas travailler, on ne peut pas nourrir nos animaux."

La municipalité de Strasbourg souligne son impuissance face à l'installation de ce cirque sur un terrain privé. "Nous sommes très vigilants sur les terrains municipaux. Pour le reste, la loi nationale votée en 2021 est très large, voir laxiste", regrette Guillaume Libsig, adjoint au maire en charge de l'animation

