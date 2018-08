Rien de tel, pour bien débuter la journée, que de se dégourdir les jambes avec un cours de danse en ligne, de la country qui ne se danse pas en couple mais aligné avec les autres. Toly, qui anime le cours, l'assure, tout le monde peut y arriver. Il suffit d'apprendre les chorégraphies.

Mais pour cela, il faut d'abord apprendre le vocabulaire de la country, et ce n'est pas inné! "Pas chassé, demi tour, back, touch, cross, step", on s'emmêle vite les pinceaux... Une fois les pas intégrés, les danseurs enchaînent les chorégraphies sur le parquet en faisant claquer les talons de leurs santiag.

On s'essaye à la danse Country au Festival Western de Bruay-La-Buissière! Ca continue cet après-midi et demain. De la danse, des concerts, mais aussi des reconstitutions de classiques du cinéma western. Rendez-vous à la base de loisirs de Lavolville. Entrée gratuite. pic.twitter.com/tzAANUsHFX

La tenue, c'est un élément à part entière de la country. C'est même obligatoire pour les puristes comme Buffalo Bill. Bottes en cuir noir, chapeau, jean et ceinture à grosse boucle, ce passionné s'est même fait tatouer un cowboy et un indien sioux sur les avants-bras.

Je regrette que dans les bals et festivals western, il y ait de plus en plus de personnes qui sont en baskets sur la piste de danse. Pourtant la base, c'est quand-même le chapeau et les "tiag!"

Tombé amoureux du western dès sa plus jeune enfance, Buffalo Bill n'a pas quitté le chapeau et les santiag depuis plus de 30 ans.

L'après-midi, place aux concerts sur la scène du Festival Western. Parfait pour mettre en pratique les chorégraphies apprises le matin-même. Des artistes connus sur la scène country comme les Français Toly et Pat Country, mais aussi l'Américaine Liane Edwards et l'Australien Wayne Law. Une affiche qui plaît beaucoup à Ambre, 15 ans.

Des enfants aux couples de retraités, sur le piste de danse on se mélange avec plaisir le temps d'une chorégraphie. Les festivaliers viennent de tous les Hauts-de-France, mais aussi de Champagne-Ardenne, ou encore de région parisienne. Un petit monde où tout le monde se connaît. Chantale et Jean-Claude ont commencé la country il y a huit ans.

On a des cours les mercredis et vendredis et tous les week-end on sort. Il y a des bals et des festivals un peu partout dans la région. C'est très prenant. Nos enfants nous reprochent même de ne pas aller les voir suffisamment.