Saône-et-Loire : L’abbaye de Cluny en finale pour devenir "Le Monument préféré des Français 2023"

Abbaye et Musée d’art et d’archéologie de Cluny

Et si l'abbaye de Cluny était élue Monument préféré des Français 2023 ?

Et si le "Monument préféré des Français 2023" était l'abbaye de Cluny ? L'opération, lancée par Stéphane Bern et France Télévisions, fait son grand retour à l'occasion de la 40ème édition des journées européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre prochains. Grâce au nombreux votes du public, c'est l'abbaye de Cluny qui représentera la Bourgogne-Franche-Comté en finale. Face à elle, 13 autres monuments. Parmi les sites retenus, il y a la Bibliothèque Nationale de France ou encore le Phare de la Coubre à La Tremblade en Charente-Maritime. Pour voter (pour l'abbaye évidement), rendez-vous sur le site de France Télévisions .

