Saône-et-Loire : elle donne des cours de français en ligne à des étudiants étrangers confinés en France

Marie a 23 ans, elle est étudiante et donne des cours de Français par vidéo, depuis chez elle en Saône-et-Loire, à des étudiants étrangers confinés en France. Débordée par les demandes, elle a du faire appel à d'autres enseignants bénévoles pour assurer la continuité des cours.

Une jeune étudiante de Saône-et-Loire donne des cours de français par vidéo sur internet à des étudiants étranger. Des étudiants étrangers, confinés en France dans leur famille d’accueil. Marie a 23 ans, elle est étudiante en Français langues étrangères et vit à Branges. Sur son temps libre, elle donne près de 4 heures de cours par jour bénévolement.

Un voyage à l'étranger annulé lui donne l'idée des cours en ligne

Depuis le début de la semaine, pour s’occuper et aider ces jeunes étrangers un peu perdus en France à apprendre la langue, Marie donne cours, tous les jours depuis chez elle : "L'idée est venue après l'annulation d'un voyage à l'étranger, où je devais donner des cours de français à des lycéens. Finalement, mon voyage a été annulé à cause du coronavirus. J'ai donc pensé à tous ces étudiants étrangers confinés en France."

Des jeunes étrangers confinés partout en France

Depuis le début de cette semaine, via une application gratuite installée sur son ordinateur, elle donne des cours à 13 jeunes, répartis dans toute la France : "Ils vivent à Lille, Bordeaux ou encore en Bretagne. Ils viennent surtout d'Amérique-latine, Mexique, Argentine et Brésil. Une étudiante vient de Lituanie", confie Marie.

"Ils ont envie de découvrir la France, et ils se retrouvent confinés"

La jeune étudiante a du faire appel à d'autres étudiants bénévolespour répondre à la demande : près de 50 étudiants l'ont déjà contactés pour bénéficier de ces cours de français en ligne, pour tout niveau. "Ils sont tous déçus à cause du confinement, ils ont envie de découvrir la France et des amis, et ils se retrouvent confinés ! C'est bien pour eux d'avoir des contacts avec l'extérieur", sourit l'étudiante.

Plus tard, Marie espère devenir professeur de français auprès d’un public non francophone. Les cours sont donnés jusqu’à la fin du confinement. Voici son contact, uniquement par mail : marie.chuchu@hotmail.fr.