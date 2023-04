Saperlipopette, édition 2023, c'est cette semaine

A partir du 26 avril, au Domaine d'O à Montpellier, la 24ème édition du festival Saperlipopette déboule avec ses spectacles pour enfants (et grands enfants), ses manèges, ses ateliers et ses jeux géants !

l'affiche 2023 du festival Du théâtre, du cirque avec Clown in libertà, mais aussi de la musique avec, entre autre, Bab et les Chats, le vendredi 28 avril : du rock interactif pour les enfants. ⓘ Publicité loading Saperlipopette, c’est aussi des ateliers gratuits tout le weekend, pour sculpter des animaux imaginaires, faire des origamis ou s’essayer à l’acrobatie et à la jonglerie.