Sarlat a réservé un bon accueil au film Le Dernier Duel de Ridley Scott

A la veille de sa sortie partout en France, Le Dernier Duel, le film de Ridley Scott en partie tourné en Périgord, a été projeté au cinéma Rex de Sarlat en présence du producteur John Bernard et des propriétaires des châteaux de Fénelon et de Beynac. Le film y a reçu un bon accueil.

Des applaudissements ont salué la projection du film Le Dernier Duel de Ridley Scott. Le long-métrage, en partie tourné en Périgord avec Ben Affleck Matt Damon Adam Driver et Jodie Comer dans les rôles principaux, a été projeté ce mardi 12 octobre dans plusieurs salles du département, Périgueux, Boulazac, Saint-Astier, Terrasson, le Buisson-de-Cadouin, ou encore Sarlat. A l'initiative de l'Office de tourisme Sarlat Périgord noir, le producteur du film John Bernard a assisté à la projection au cinéma Rex tout comme Jean-Julien Delautre, conservateur du château de Fénelon et Audrey et Albéric De Montgolfier, propriétaires du château de Beynac., tout comme quelques techniciens et figurants.

Les propriétaires des châteaux de Fénelon Jean-Julien Delautre et de Beynac Audrey De Montgolfier aux côtés du producteur John Bernard © Radio France - Emmanuel Claverie

Du grand spectacle

Figurant pendant trois jours à Beynac et à Monpazier, Fabien, un habitant de Sainte-Mondane âgé de 47.ans s'est aperçu à l'écran lors d'une des scènes tournées sur la place des Cornières. "Ça fait un drôle d'effet de se retrouver dans un film de Ridley Scott confesse-t-il mais ma foi c'est sympathique après toutes ces journées passées à tourner ! On se dit qu'on avait droit à son petit moment".

Fabien, figurant sur le Dernier Duel de Ridley Scott © Radio France - Emmanuel Claverie

Conservateur du château de Fénelon, Jean-Julien Delautre a lui été emballé par les scènes tournées au pied de sa forteresse féodale. "Il crève l'écran, il est à l'image du film que moi je trouve grandiose confie-t-il. La prestation des acteurs est époustouflante, l'image est superbe, on sent toute la pesanteur d'une époque et d'un système juridique, et puis le final qui est époustouflant. Pour ma part, c'est le plus beau duel que j'ai vu au cinéma. je pense qu'il va faire date dans l'histoire".

Du côté des spectateurs, Jacqueline venue de Saint-Cyprien qualifie Le Dernier Duel de "très bon film. Je trouve que tout était très bien rendu, l'époque, les émotions, avec un degré de violence qui souligne combien cette époque était dure". Marc de Sainte-Nathalène salue "un film à grand spectacle, hyper bien monté, et en amoureux du Périgord, remarquable pour le futur tourisme".

Un tournage sans problème en Périgord

Le producteur de cinéma John Bernard © Radio France - Emmanuel Claverie

Venu spécialement pour la projection sarladaise, le producteur John Bernard, à qui l'on doit des films comme Inception, Le Diable s'habille en Prada ou Dunkerque a évoqué devant la salle un tournage sans problème en Périgord. "C'est même tout le contraire explique-t-il. On a eu un accueil ici qui nous a permis de créer un genre de studio, créer des stockages, créer des endroits pour faire des costumes. Je me rappelle de la première réunion que nous avons faite pour trouver des figurants, nous avons fait des essais pendant cinq jours au lieu de deux. Il y avait un vrai intérêt pour le sujet qui touche une partie de la culture française et médiévale. Et puis on travaille avec Sir Ridley Scott et des acteurs très renommés et on a envie de faire quelque chose de bien".