Sarlat : des ateliers d'initiation au graff pour animer la fin de l'été des adolescents privés de vacances

Mayana, Samuel, Yassine,Théa. Ils font partie des dix jeunes qui ont participé à l'atelier d'initiation au graff proposé par la Ville de Sarlat ce dimanche. Une animation entièrement gratuite pour les 12-16 ans dans les salles associatives de Grogeac et du Sablou tous les week-end du 14 au 30 août.

Cette animation profite aux jeunes qui n'ont pas pu partir en vacances à cause du coronavirus ou pour raison financière. "Je m'ennuie, je reste toujours enfermée chez moi alors je voulais y participer." assure la timide Mayana, une adolescente de 15 ans, devant son croquis inachevé.

Reportage avec des jeunes qui participent à l'atelier graff Copier

"C'est important que les jeunes des résidences de Sarlat [[et non pas "des quartiers"- précise le conseiller municipal qui ne souhaite plus utiliser ce mot qu'il trouve trop connoté]] aient accès au sport, à la culture, surtout ceux qui ont des difficultés financières et ne peuvent pas partir en vacances." affirme Toufik Benchena, conseiller municipal et délégué à l'animation des résidences.

Cet atelier, organisé pour la toute première fois cette année, fait partie d'un programme d'animation financé par la communauté des communes tous les étés. Il est mis en place par la Ville de Sarlat avec des mini-camps, des sorties sportives ou culturelles. Il sera de nouveau proposé lors des vacances scolaires de la Toussaint avec notamment et pour la première fois un atelier d'initiation au court-métrage.