Sarlat : le festival des jeux du théâtre enregistre une fréquentation à la hausse

Le festival des jeux du théâtre de Sarlat a baissé le rideau samedi dernier. L'édition 2017 est marquée par une baisse du budget mais surtout une hausse de la fréquentation. 6780 spectateur se sont rendus aux 18 spectacles en plein air du festival soit 280 de plus qu'en 2016.

Un budget amputé de 20 000 euros mais une fréquentation à la hausse. C'est l'heureux paradoxe du festival des jeux du théâtre de Sarlat en Périgord. Cette année, le deuxième plus ancien festival de théâtre de France après Avignon confirme son succès. Plus de 6780 spectateurs ont assisté aux représentations proposées cette années. Une affluence favorisée par une météo relativement clémente.

Au programme pour cette 66 ème édition, 18 spectacles en plein air et 1 lecture placés sous le signe de la musique. Les organisateurs du festival se félicitent d'un taux de remplissage des salles de 85%. Il n'y avait pourtant cette année exceptionnellement pas de tête d'affiche cette année, faute de moyen.

Pas de flops mais des pièces sur le devant de la scène

Pour Jacques Leclaire les raisons du succès du festival résident dans la diversité des pièces proposées. "Il faut que l'on donne toute la panoplie des formes de théâtre. Aussi bien des pièces amusantes pour les touristes que des pièces de réflexions pour les habitués du festival" assure ce pilier du festival de théâtre de Sarlat.

Quatre places étaient dédiées aux spectacles - Festival des jeux du théâtre de Sarlat

Si les organisateurs assurent qu'aucune pièce n'a fait de flop cette année, certaines ont été particulièrement appréciés . Parmi elles, La Peur, une pièce adaptée d'une nouvelle de l'écrivain autrichien Stefan Zweig et mise en scène par Elodie Menant. L'histoire d'un couple modèle qui va révéler ses failles. Une pièce nommée aux Molière 2017. "C'était le délire. La salle était pleine" Jacques Leclaire, président du festival.

Un festival chaque année menacé

Seule ombre au tableau, l'éternelle question du budget, "le nerf de la guerre" insiste insiste Jacques Leclaire. Le festival est déficitaire et chaque année selon lui, l'organisation d'une nouvelle édition est compromise. "On va essayer de faire au mieux, notre administrateur a déjà réduit les dépenses. Tous les coûts augmentent et quand on fini la saison, il n'y a plus d'argent dans les caisses." Jacques Leclaire.

Les organisateurs sont d'ores et déjà en train de chercher des partenaires pour soutenir l'édition 2018.