Sarlat sauve ses animations d'été après l'annulation du festival de théâtre et du feu d'artifice du 14 juillet

La mairie et le centre culturel de Sarlat ont invité une quinzaine d'artistes de rue et programmé 17 spectacles gratuits cet été, pour animer la ville malgré l'annulation du festival des Jeux du théâtre et du feu d'artifice du 14-juillet

Après l'annulation des Arts en folie, de la fête de la musique, du festival des Jeux du théâtre, et même du feu d'artifice du 14 juillet à Sarlat, seul le festival Les Musicales (du 20 au 23 août) avait résisté aux précautions imposées contre le coronavirus. La ville de Sarlat et le centre culturel de Sarlat ont donc invité une quinzaine d'artistes de rue, et programmé 17 spectacles gratuits du mercredi 8 juillet au lundi 17 août.

Des artistes en terrasse ou aux Enfeus pour éviter les regroupements

Pour assurer des animations deux à trois soirs par semaine, une quinzaine d'artistes de rues ont été invités pendant tout l'été. Ces musiciens jongleurs, marionnettistes, etc. passeront d'une terrasse à l'autre le soir, et pour leurs spectacles un peu plus long, le Jardin des Enfeus accueillera deux spectacles par semaine. La capacité d’accueil des Enfeus a été réduite à 200 places, contre 450 places habituellement, pour mettre des distances entre les spectateurs, du gel hydro-alcoolique sera disponible à l’entrée, et les lieux seront désinfectés avant et après les spectacles. Le port du masque sera conseillé.

17 spectacles gratuits

Le centre culturel Laurence Etcheverry a aussi programmé 17 spectacles au jardin des Enfeus, avec les mêmes précautions sanitaires : des lectures, des contes, du théâtre, des concerts, et même du disco-punk (cf. ci-dessous). Tous ces spectacles sront gratuits à l'exception du concert de Peiraguda le mardi 4 août au profit de France Libertés.

Les spectacles aux Enfeus :

Mercredi 8 juillet 2020 – 21h Poésie : Les Voyageurs de mots, Inventaire pour Jacques Prévert ou une époque pour une autre.

Vendredi 10 juillet 2020 – 21h Conte : Daniel Chavaroche Occitan …mais je me soigne.

Lundi 13 juillet 2020 – Théâtre : 19h L’Art Roquois. La pièce se situe à la croisée du Vaudeville, la Satire et la Commedia dell’arte. et 21h30 La valse du temps

Vendredi 17 juillet – 21h30 Chanson Disco Punk Lidelair

Lundi 20 juillet 2020 – 19h et 21h30 Théâtre Ozar citoyens Lectures de Victor Hugo, Stendhal, Alexandre Dumas, Alfred de Musset, Guillaume Apollinaire, Camus, Albertine Sarrazin.

Mardi 21 juillet 2020 – 19h et 21h30 Conte à partir de 10 ans Tout conte fée - Conte dessus, contes dessous ....

Mercredi 22 juillet 2020 - 21h Théâtre Théâtre de Poche Ma soeur est un chic type de Pierre Palmade

Lundi 27 juillet 2020 – 19h et 21h30 Musique - Compagnie Du souffle aux cordes La folle histoire du prince Django

Mercredi 29 juillet 2020 – 21h30 Contes en musique. Compagnie Les passagers du vent

Vendredi 31 juillet 2020 – 21h30 Théâtre Compagnie Les voyageurs de mots Les Folies de Georges autour d’extraits de l’œuvre de Georges FEYDEAU

Samedi 1er août 21h30 Théâtre Compagnie Lazzi Zanni Les yeux grands ouverts, de Françoise Du Chaxel

Mardi 4 août 2020 – 21h30 Soirée organisée par France Libertés Peiraguda… En Libertat - Le Concert Original (entrée payante)

Mercredi 5 août 2020 - 21h30 Théâtre Compagnie Utopie, Bars L’inaccessible étoile, libre adaptation de Don Quichotte de M. Cervantés.

Vendredi 7 août 2020 – 21h30 Danse et musique Va voir si j’y suis

Lundi 10 août 2020 – 21h30 jazz - Alma Pinta-Tourret

Mercredi 12 août 2020 - 21h Théâtre - Théâtre de Poche Salut ! de Marie-Laure Monturet Comédie en 8 tableaux