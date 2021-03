Idée sortie : le parc du château du Lude encore ouvert ce dimanche dans le Sud Sarthe

Les jardins du château du Lude, dans le sud de la Sarthe, sont ouverts aux visiteurs depuis le lundi 15 février, et ce jusqu'à ce dimanche 7 mars 2021, fin des vacances scolaires dans le département.

Le printemps n'est pas encore arrivé que les jardins du château du Lude dévoilent leur verdure au public. Avec des températures qui se sont bien adoucies ces derniers jours, la propriétaire du domaine a décidé de faire profiter les Sarthois et les vacanciers du grand air, en ouvrant son parc de huit hectares aux visiteurs jusqu'à la fin des vacances scolaires.

Une initiative très appréciée de Catherine, 68 ans, une habitante du Lude. Depuis la réouverture des jardins, le lundi 15 février, elle vient y marcher au moins deux fois par jour. "C'est très bien d'avoir ouvert le parc, surtout en cette période très compliquée. Les gens peuvent s'aérer, en toute liberté. Et puis c'est un très joli parc !"

Les jardins du château du Lude, ouvert depuis le lundi 15 février, offrent aux visiteurs huit hectares de verdure. © Radio France - Ambre Rosala

Huit hectares de nature

Les huit hectares de verdure offrent un cadre imprenable sur le Loir, avec la possibilité de rencontrer des hérons, des aigrettes, des mouettes ou des cormorans. C'est aussi un beau terrain de jeux pour les enfants comme Alexis, 10 ans, venu en vacances en Sarthe avec ses parents. "C'est la première fois que je viens, et pour l'instant je trouve que c'est très joli. Je pense qu'on va voir des paons, ou d'autres oiseaux. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser !", lance le petit garçon avant de courir vers le labyrinthe du parc.

Labyrinthes, souterrains, grenier à blé...

Car en plus des traditionnels aires de jeux, les jardins du Lude regorgent d'endroits secrets à découvrir en famille. "C'est un jardin qui est fait pour les enfants : on a deux labyrinthes, des souterrains accessibles par les douves, des écuries, un grenier à blé...", énumère Barbara de Nicolay, la propriétaire du château du Lude et de ses jardins. "C'est un endroit très ludique pour les enfants."

Les jardins du château du Lude sont ouverts ce dimanche 7 mars, de 14 heures à 17 heures. Le prix de l'entrée pour le parc est fixé à 7 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants de 7 à 15 ans, et 5,50 euros pour les étudiants.