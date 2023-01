Sarthe : un don de 500 000 euros pour rénover le château du Haut-Buisson

L'année commence bien pour le château du Haut-Buisson, à Cherré Au. Cette bâtisse du XIXe siècle va profiter d'un chèque de 500.000 euros de la part de la principauté de Monaco pour participer au financement de sa rénovation. "Cela va nous accompagner sur une première tranche de travaux que nous sommes en train d'achever", sourit le maire, Jannick Niel, qui a annoncé la nouvelle lors de ses vœux 2023.

Vers un musée de la princesse Alice ?

La participation de la principauté tient à son lien familiale avec le château, propriété du Marquis de Jumilhac qui se maria avec la fille d'un riche banquier parisien, Alice Heine. Après le décès de son mari, elle épousa le prince Albert, et devint, en 1889, la princesse Alice de Monaco. "C'est à ce titre là qu'elle utilisait le château et le lien que nous avons aujourd'hui avec la principauté", indique Jannick Niel.

L'enveloppe de 500.000 euros va permettre de "sécuriser le site, faire la mise hors d'eau, la mise hors d'air, nous avons refait la charpente, la couverture et les menuiseries extérieures : fenêtres et volets. Mais nous avons surtout un autre projet qui est la réhabilitation du rez-de-chaussée", énumère le maire de Cherré Au, qui espère transformer le château en un lieu de mémoire pour la princesse. L'élu compte aussi y organiser des expositions et des résidences d'artistes.

Le lieu deviendrait alors un nouvel atout touristique dans le secteur. "C'est un élément de plus au niveau du patrimoine touristique et culturel de notre territoire du perche sarthois", ajoute Jannick Niel. Ce sont pour l'instant que des projets car le chemin est encore long. Les travaux sont estimés à plus de trois millions d'euros. La restauration du bâtiment est également soutenue par la fondation Berne.