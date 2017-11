Un musée itinérant pour faire découvrir l'art contemporain dans le Nord Sarthe

Le musée mobile, conçu par le Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) des Pays de la Loire, a pris ses quartiers à Vivoin dans le Nord Sarthe. Faire découvrir l'art contemporain aux plus jeunes et faire venir la culture en milieu rural: ce sont les deux ambitions de ce "Mumo".

Le "Mumo" est un semi-remorque rouge et blanc de vingt tonnes. Tel celui d'un cirque, il est installé sur la place du village, en face du Prieuré, à Vivoin, dans le Nord Sarthe. Ce matin là, c'est une classe de CP de Sillé-le-Guillaume qui fait la visite. Chaque élève est invité à parcourir les lieux et à choisir une oeuvre qui lui plait parmi les quatorze exposées. Puis, devant chacune de celles qui sont retenues, le groupe s'assoie et livre ses impressions, guidé par un salarié du FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain des Pays de la Loire.

"Dans le Nord Sarthe, nous n'avons pas souvent l'occasion d'aller visiter des expositions"

A travers cet échantillon, c'est la variété de l'art contemporain qui est mise en avant, explique Céline, médiatrice culturelle: "vous avez de la peinture, de la photo, de la vidéo, une oeuvre en pâte à modeler, une sculpture en tissu ainsi qu'une oeuvre sonore qui crée une ambiance autour du camion dès qu'on arrive dans une commune". Contrairement parfois aux adultes, les jeunes élèves appréhendent l'art contemporain avec simplicité, remarque Gaël, le second médiateur culturel du musée mobile: "je pense que les enfants n'ont pas particulièrement d'a priori vis à vis des oeuvres qu'ils voient, ils n'ont pas de préjugé. Ils partent de leur observation, de leur sensation, ce qui suffit souvent pour lire une oeuvre". Isabelle Goeffroy, institutrice en CP à Sillé-le-Guillaume, se dit surprise et émerveillée par l'intérêt de ses élèves. Satisfaite également d'avoir pu leur proposer cette visite: "dans le Nord Sarthe, nous n'avons pas souvent l'occasion d'aller visiter des expositions. On apprécie vraiment cette initiative. Les enfants sont ouverts à tout à cet âge là, donc il faut en profiter au maximum".

Rendre l'art contemporain accessible

Faire découvrir l'art contemporain au plus grand nombre, c'est précisément l'objectif de ce musée, en lien avec le Fonds Régional d'Art Contemporain des Pays de la Loire. L'initiative existe depuis six ans, rappelle Céline, médiatrice culturelle: "l'idée est d'aller à la rencontre du public, ce qui n'est pas forcément le cas dans le milieu de l'art contemporain qui peut parfois être soit un peu élitiste soit présent surtout dans les grandes villes. Nous voulons rendre l'art le plus populaire et accessible possible". Le musée mobile est installé pour deux semaines devant le Prieuré de Vivoin.

REPORTAGE: la visite du musée mobile, à Vivoin, avec une classe de CP Copier

VISITES TOUS PUBLICS - gratuites - (devant le Prieuré de Vivoin)