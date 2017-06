Saulges : on fête les 50 ans de la découverte de la grotte préhistorique Mayenne-Sciences

La grotte ornée du site de Saulges a été mise au jour le 11 juin 1967 par un groupe de sept jeunes spéléologues mayennais. Pour marquer le coup, une partie des découvreurs, ou inventeurs comme on dit dans le milieu, se sont retrouvés sur place pour une photo de famille.

Elle s’appelle Mayenne-Sciences, du nom de groupe de spéléologues mayennais qui l'a découverte. La désormais célèbre grotte préhistorique ornée a été trouvée par hasard, par sept jeunes gens* qui cherchaient juste à explorer de nouvelles cavités à Saulges, un site connu pour en abriter de nombreuses.

Deux des inventeurs de la grotte Mayenne Sciences sont décédés, un autre n'a pas pu faire le déplacement, mais les 4 autres ont répondu présent comme Georges Foubert : il avait 18 ans à l'époque et il n'est pas près d'oublier ce beau jour de juin 1967.

Georges Foubert et son casque de l'époque ! © Radio France - Claudia Calmel

Georges Foubert garde un souvenir ému du jour de la découverte Copier

Les sept spéléologues découvrent alors des dessins au charbon de bois, notamment un mammouth qui fait face à un cheval. Un panneau qui date de 25 mille ans avant Jésus-Christ. Nicole Bouillon, la veuve de Roger Bouillon l'un des inventeurs de la grotte, a eu un peu de mal à croire son mari quand il lui a fait part de la découverte, dans la nuit du 11 au 12 juin 1967 : « Quand il m’a dit qu’ils avaient trouvé des dessins préhistoriques, ma première réaction a été de dire que ce n’était pas possible, qu’il avaient dû se tromper, que c’était des graffiti et qu’ils rêvaient complètement ! Rapidement, on je me suis faite à l’évidence… Mais dans un premier temps, j’étais persuadée que c’était impossible ! »

Une reproduction du panneau principal de la grotte Mayenne-Sciences © Radio France - Claudia Calmel

D'ailleurs, dans un 1er temps, la communauté scientifique n'y a pas cru non plus. Romain Pigeaud est l'un des deux archéologues qui travaillent aux grottes de Saulges : « On ne connaissait pas de grottes ornées dans l’ouest. D’après les dogmes scientifiques de l’époque, il ne pouvait donc pas en avoir en Mayenne. Du coup, les inventeurs ont dû affronter l’incrédulité des chercheurs et des autorités avant que Mayenne-Sciences ne soit authentifiée. Mais c’est tout à fait courant dans les découvertes scientifiques : ça a été pareil pour Lascaux ou pour la grotte Chauvet en Ardèche, au début personne n’y croyait ! Quand on découvre quelque chose d’aussi extraordinaire, il faut du temps pour assimiler l’information. »

Romain Pigeaud, archéologue au grottes de Saulges © Radio France - Claudia Calmel

La grotte Mayenne-Science, fermée au public pour raisons de conservation, est désormais visible en 3D au musée de la Préhistoire des grottes de Saulges.

* Georges Foubert, Philippe Garnier, Christian Gilles, Jean-Pierre Bouttier, Luc Avignon, Roger Bouillon et Daniel Bardoux.