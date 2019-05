Saulieu célèbre les 900 ans de sa basilique

Saulieu, France

Le coup d'envoi des festivités du 900e anniversaire de la basilique de Saulieu a été donné ce samedi 4 mai avec une visite guidée, l'inauguration d'une plaque indiquant son classement aux Sites Clunisiens Européens, et un concert de l'organiste Mickael Matthes. Voisine du musée François Pompon, au cœur de la ville, la basilique est liée au culte de Saint-Andoche, martyrisé par les Romains en 177. L'église romane édifiée à l’origine au XIIe siècle dans une abbaye, a subi plusieurs fois les foudres de l’Histoire, dont un incendie dévastateur qui a accompagné le pillage de la cité par les soldats anglais pendant la guerre de Cent Ans.

La nef et ses colonnes surmontées de chapiteaux © Radio France - Jacky Page

23 chapiteaux en 3D dans une galerie numérique

Reconstruite, élevée au rang de basilique il y a 100 ans, elle se singularise toujours par ses chapiteaux d’origine, de la même école que ceux d’Autun et de Vézelay. Au nombre d’une soixantaine, tous différents, ils sont richement ornés de sculptures de diverses inspirations, botanique, animalière, ou biblique.

L'un des chapiteaux qui font la réputation de la basilique © Radio France - Jacky Page

A l’occasion des 900 ans de l’édifice, une galerie numérique est en cours d'aménagement dans la basilique. « On y verra 23 chapiteaux qui ont été scannés, en trois dimensions. Vous les verrez de manière extraordinaire, cet accès sera gratuit, accessible à tous en trois langues », indique Cécile Zicot, responsable du musée François Pompon et chargée du patrimoine.

Statue polychrome de Saint-Roch, représenté en habit de pèlerin © Radio France - Jacky Page

Église romane, mais orgue tout récent

L'orgue monumental est une autre originalité de la basilique Saint-Andoche. Réceptionné en 2003, il est résolument contemporain. Conçu par le plasticien-décorateur Pierre Sibieude, son buffet affiche des formes et des couleurs, bleu, or, et rouge à l’intérieur, qui peuvent surprendre. L'instrument lui-même, réalisé par le facteur d'orgue Daniel Birouste, n'est pas en reste côté innovation : « c’est l’un des orgues les plus novateurs de Bourgogne. Il peut tout jouer, du jazz, de la musique baroque, contemporaine. C’est ce qui est intéressant avec cet orgue, on peut tout se permettre sur le plan musical ».

En se retournant après être entré dans la nef, le visiteur découvre cet orgue bleu et or monumental © Radio France - Jacky Page

Vous pourrez en juger par vous-même, en assistant aux auditions programmées chaque samedi de 11 heures à midi, du 8 juin au 10 août. Pour célébrer les 900 ans de la basilique Saint-Andoche, des animations gratuites sont organisées jusqu'à la fin de l'année. Vous en trouverez le programme complet sur le site de la ville, Saulieu.fr