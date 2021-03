Saurez-vous reconnaître les petits bouts de Cotentin dans ces films présents aux Césars 2021 ?

La 46e cérémonie des Césars récompense ce 12 mars les films sortis en 2020 et la Manche est présente dans la sélection à travers deux films, Poissonsexe et De Gaulle. Deux films tournés tout ou en partie dans le Cotentin, on apercevra donc un peu d'cheu nous dans les strass et les paillettes.