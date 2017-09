VIDÉO - Savlador Garcia, directeur de Bonlieu scène nationale à Annecy : "chaque année est exceptionnelle"

Pour la scène nationale annécienne c’est aussi l’heure de la rentrée. La saison 2017-2018 débutera avec la venue de Patrick Timsit au théâtre Bonlieu. "Une nouvelle saison remplie de grands", rendez-vous assure Salvador Garcia, directeur de la scène nationale.

En une semaine, six mille personnes ont déjà acheté leur abonnement à Bonlieu scène nationale. "Nous avions terminé l’année dernière avec 7 250 abonnés donc cela devrait être encore une très, très belle saison", se réjouit Salvador Garcia. Et pour attirer le public, le directeur de la scène nationale a concocté un menu alléchant. Chargé aussi ! Patrick Timsit, Omar Porras, Philippe Decouflé, mais aussi Michèle Anne de Mey ou encore Thomas Vinterberg et Mogens Rukov viendront fouler les planches de Bonlieu. Sans oublier, le grand rendez-vous avec Zingaro et Bartabas avec "Ex Anima" du 19 avril au 13 mai 2018. Un spectacle hors-normes monté en collaboration avec la scène nationale de Bonlieu.

Tout le programme de Bonlieu scène nationale sur : www.bonlieu-annecy.com