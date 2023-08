Savoie : la canicule profite aux parapentistes, "on monte jusqu'à 4.000 mètres"

Pour certains, la canicule n'est pas un problème. Vous voyez beaucoup de parapentistes en ce moment dans le ciel et c'est normal. Les fortes chaleurs favorisent les "thermiques", ces courants d'airs chauds qui leur permettent de s'élever dans les airs. Ils sont créés grâce aux rayons du soleil qui réchauffent le sol et produisent ainsi un vent vertical. Ces derniers jours, les températures atteignent les 40 degrés en Savoie et Haute-Savoie. Elles permettent aux parapentistes d'aller encore plus haut, pour le plus grand plaisir des plus expérimentés.

Toujours plus haut, toujours plus loin

Parapentiste depuis un an, Manon se régale en ce moment avec les thermiques. "Je peux voler tous les jours. Le mieux c'est quand le soleil tape à fond, donc entre midi et 15 heures 30, parce que c'est là que les thermiques sont importants" raconte la jeune femme. Elle l'avoue : elle a encore du mal à distinguer ces courants d'air chaud mais compte bien s'entraîner grâce au beau temps. "On a beaucoup de parapentistes en ce moment dans le massif du Mont-Blanc mais c'est aussi le cas dans tous les hauts massifs où il y a vraiment beaucoup de gens" détaille Andy Thalia, moniteur de parapente en Combe de Savoie.

En période de canicule, Andy Thalia précise bien que les thermiques ne sont pas forcément plus nombreux mais ils amènent à des altitudes beaucoup plus élevées. "En temps normal, les thermiques peuvent nous amener à 2.500 mètres d'altitude. Avec ces fortes chaleurs et suivant l'heure de la journée, on peut aller jusqu'à 4.000 mètres d'altitude en partant d'un point surélevé" explique le parapentiste. Les plus expérimentés peuvent alors utiliser ces courants d'air pour voler plus longtemps et donc plus loin. "Ça va nous aider d'aller au dessus de certains sommets et donc de passer de montagnes en montagnes pour augmenter la distance de vol de plusieurs kilomètres" explique Andy Thalia. Selon lui, c'est grâce à ces conditions météo exceptionnelles que certains arrivent à égaler des records de distance. Ces jours-ci, un parapentiste aurait réalisé dans les Alpes un vol de 350 kilomètres, soit la distance entre Genève et Montpellier.

Andy Thalia, moniteur de parapente, décale ses cours pour éviter les thermiques © Radio France - Brian NICOLAS

Les écoles obligées de s'adapter

Cependant, utiliser ces thermiques n'est pas une mince affaire. "Les courants chauds créent beaucoup de turbulences qui peuvent déstabiliser le parapente. Quelqu'un qui débute peut très vite se retrouver trop haut ou perdre le contrôle du parapente" explique Andy Thalia. Il est donc obligé de modifier son emploi du temps à causes des fortes chaleurs. "Avec les débutants, on va plutôt essayer de décaler les cours le matin et aller sur des faces de la montagne qui n'ont pas beaucoup pris le soleil dans la journée.".

Pour Andy Thalia, l'objectif est de les faire voler dans les conditions les plus calmes possible. Au début, il préfère plutôt travailler sur le pilotage du parapente et apprendre à le garder droit. La Combe de Savoie reste quand même un endroit très favorable aux débutants, notamment grâce aux grandes forêts qui réduisent l'intensité des thermiques.