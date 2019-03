La chapelle Saint-Anthelme de Chignin et la Tour de l'Horloge de Chambéry sont candidates pour la mission Bern

La chapelle Saint-Anthelme de Chignin, la tour de l'Horloge de la place Saint-Léger de Chambéry (Savoie) ou encore le château de Ripaille de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) font partie des sites candidats pour la mission Bern 2019. Il y aura seulement 100 places pour plus de 1.500 postulants.

Chignin, France

Les habitants de la combe de Savoie la connaissent bien. La chapelle Saint-Anthelme à Chignin a besoin d'aide. Depuis 2005 et son rachat par la ville de Chignin, l'édifice du XIXe siècle a besoin de gros travaux. Il faut placer le bâtiment hors d'eau et hors d'air pour éviter qu'il ne tombe en ruine. "Aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'ouvrir au public pour des raisons de sécurité", explique le maire Michel Ravier.

Un million d'euros de travaux... pour commencer

Cela fait plusieurs années que la ville économise entre 80.000 et 100.000 euros par an pour réaliser ces travaux. La recherche de subvention a aussi porté ses fruits : Région, Etat, mécénat du groupe Total : la ville de Chignin a ainsi récupéré 250.000 euros.

L'étude d'une architecte spécialisée prévoit environ un million d'euros de dépenses pour la première phase de travaux. Tout le projet est disponible sur le site internet de la mairie de Chignin. Après cette étape, il restera beaucoup de travaux à faire.

Chignin et Chambéry font partie des candidats au loto du patrimoine 2019

C'est pour cela que Chignin fait partie des centaines de candidats au loto du patrimoine 2019. Pour cette deuxième édition, la fondation emmenée par l'animateur Stéphane Bern a déjà dévoilé 18 sites retenus pour recevoir une aide à la réhabilitation. Ces sites (comme par exemple la bibliothèque Fesh d'Ajaccio en Corse) seront visibles sur les tickets à gratter vendus dans les bureaux-tabac.

La Mission Bern annonce aussi que 100 autres projets seront retenus d'ici le mois de juin pour obtenir une aide (un projet par département). En Savoie, plusieurs ont déjà posé leur candidature, dont la ville de Chignin mais aussi celle de Chambéry qui espère obtenir de l'aide pour réhabiliter la Tour de l'Horloge de la place Saint-Léger. Il n'y aura qu'un gagnant en Savoie.

Les particuliers peuvent déjà aider à la rénovation de la chapelle de Chignin en faisant une souscription sur le site de la Fondation du Patrimoine. La somme de 3.690 euros a déjà été récoltée. Une prochaine souscription devrait être ouverte pour la Tour de l'Horloge de Chambéry.

La Tour de l'Horloge, place Saint-Léger à Chambéry © Maxppp -

Une douzaine de postulants en Haute-Savoie dont le château de Ripaille

En Haute-Savoie, une douzaine de sites sont candidats à la Mission Bern 2019. Parmi eux, le château de Ripaille de Thonon-les-Bains qui a besoin de 100.000 euros pour la rénovation de sa toiture. Une souscription sera bientôt ouverte là_aussi sur le site de la Fondation du Patrimoine.

La décision de la mission Bern doit être rendue avant la fin du mois de juin.