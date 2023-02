Savoie : la fierté de la Maurienne, mise à l'honneur dans le film "La Nuit du 12", grand gagnant des Césars

"On se dit finalement qu'on est pas si nuls que ça", dit-en blaguant Wilma au téléphone. Comme de nombreuses personnes à Saint-Jean-de-Maurienne, elle a participé au tournage du film "La Nuit du 12". Après leur consécration aux Césars, le téléphone de Wilma n'arrête pas de sonner pour la féliciter. Elle et son mari ont laissé leur maison pour qu'elle devienne un décor de ce film.

Une expérience inoubliable

Pendant plus d'une dizaine de jours, les techniciens et les caméras ont envahi leur domicile. "On s'est dit pourquoi pas, ça fait une expérience et puis comme ça on a pu voir à quoi ça ressemble et c'est très impressionnant, se souvient-elle. Ils ont vidé tous les meubles de la maison et ils ont tout remis exactement comme c'était avant."

La maison de Wilma et de Lucien à Saint-Jean-de-Maurienne, a été utilisée pour le film La Nuit du 12. - Wilma Peillex

"Je suis fière de ce qu'ils ont fait et de ce que l'on a fait, je ne regrette pas du tout, c'est une expérience inoubliable", confie Wilma. Sa maison est devenue un des lieux du film, la maison des parents de la jeune femme victime d'un féminicide. Le long-métrage est une adaptation d'un livre qui traite d'un meurtre, dans lequel des enquêteurs se retrouvent confrontés à une impasse.

Le hasard et Pierre Mendès France

"C'est beaucoup de fierté pour la Maurienne et notre ville", lance Philippe Rollet, le maire de Saint-Jean-de-Maurienne. Il a passé son vendredi soir rivé dans son canapé, devant la télévision, à regarder la cérémonie des Césars. Le premier édile "salue le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans la réalisation de ce film".

Une partie du matériel technique devant la maison de Wilma Peillex. - Wilma Peillex

"Dominik Moll est un passionné de Mendès France, il a cherché son nom sur internet et puis il est tombé sur le quartier Mendès France à Saint-Jean-de-Maurienne, raconte Philippe Rollet. En regardant sur la carte, il a trouvé le lieu qui pouvait répondre à l'image qu'il avait de son film et de certains passages."

Mais l'histoire est "encore plus belle", parce que le réalisateur du film découvre la ville en balade avec le maire et tombe sous le charme de la région. Il prend donc la décision de tourner plus de scènes que prévu en Maurienne, et non dans la région de Grenoble comme il le pensait au début. "Finalement, 75% de La Nuit du 12 se passe en Maurienne", affirme Philippe Rollet. Une belle image pour la ville, alors que le premier édile confie avoir reçu des demandes d'autres réalisateurs depuis la sortie de ce film.