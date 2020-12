VIDÉOS - Savoie : le violoniste chambérien Renaud Capuçon improvise un concert à Carrefour Chamnord

Entre deux caddies, cela en a certainement surpris plus d'un ! Le violoniste savoyard Renaud Capuçon a improvisé mardi un concert dans le rayon culture du magasin Carrefour Chamnord à Chambéry. Une opération soutenue par l'enseigne en pleine journée de mobilisation du monde de la culture.

La scène est surréaliste, et a dû en surprendre plus d'un derrière son caddie ! Le célèbre violoniste savoyard Renaud Capuçon a improvisé mardi après-midi un concert d'une vingtaine de minutes devant le rayon culture du magasin Carrefour Chamnord à Chambéry, et des clients médusés.

#SauverLaCulture

L'opération, soutenue par Carrefour qui l'a également diffusée sur ses réseaux sociaux et même annoncée, n'avait sans doute rien d'un hasard le jour ou musiciens, comédiens et artistes manifestaient partout en France contre les fermetures de lieux culturels en raison de la crise sanitaire.

"Parce que la culture ne doit jamais s'arrêter" a écrit Renaud Capuçon sur son compte twitter.