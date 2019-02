Savoie : Les Rafforts, station de ski la moins chère de France

Les Rafforts, Ugine, France

17 euros le forfait de ski à l'année, qui dit mieux ?

La station des Rafforts est la station de ski la moins chère de France et elle est en Savoie.

Le forfait est gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les chômeurs. "Cette station a un caractère social. Je connais plein de gens qui ne skie plus parce que ça coûte trop cher, ils peuvent venir ici. En plus, la vue sur le Mont-Blanc est magnifique et il y a une bonne ambiance, tout le monde se connait" explique Léon, cet employé communal gère la remontée mécanique et dame les pistes depuis plus de 35 ans. "Je vois des enfants qui ont appris à skier ici, grandir et ils reviennent maintenant qu'ils sont parents avec leurs propres enfants."

Au fort Boyard, ils ont le père Fouras et nous aux Rafforts, on a Léon !" - Hubert Dimastromattéo, adjoint à la mairie d'Ugine

Située à quinze minutes d'Ugine, elle n'a que trois pistes "aussi bonnes que celles des grandes stations et au moins, on évite la foule" raconte Raphaël, habitant du coin, "dès que j'ai deux ou trois heures devant moi, je prends mes skis et hop ! me voilà sur les pistes."

La station Des Rafforts compte trois pistes et un seul téléski © Radio France - Sarah Gilmant

Culminant à 1 200 mètres d'altitude, la station ouvre uniquement à partir du mois de février si les conditions météo le permettent. Cette année, le temps est du côté des Rafforts, ouverte depuis le 6 février. "Notre record d'ouverture sur une saison, c'est quarante-quatre jours, on espère s'en rapprocher cet hiver" confie Hubert Dimastromattéo, adjoint au maire en charge des Rafforts en hiver. "Pourvu que ça dure le plus longtemps possible...la station survit un peu." La ville d'Ugine dépense 50 000 euros pour faire tourner la station mais l'élu l'assure, "ce n'est pas un problème d'argent mais les réglementations sont de plus en plus contraignantes."

Petite cerise sur le gâteau pour les rois de la glisse : la piste rouge des Rafforts est homologuée pour le Super-G.