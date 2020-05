Savoie : pas de baignade ni de plage sous le soleil à Aiguebelette

La baignade reste interdite dans les lacs savoyards. Et contrairement au lac du Bourget, toutes les plages du lac d'Aiguebelette sont fermées. Seules la navigation et la pêche sont autorisées.

Un peu de frustration, mais aussi de la compréhension : c'est ce qu'éprouvent les quelques promeneurs et riverains autour du lac d'Aiguebelette en Savoie, privés de baignade et de plage pour ce weekend de l'Ascension (contrairement au lac du Bourget, où le préfet interdit toujours la baignade mais a ouvert quelques plages depuis ce mercredi).

Croisés sur le bord, à l'ombre d'un arbre, Stéphanie et Anthony, qui viennent de Lyon. Stéphanie a du mal à comprendre l'interdiction de se baigner. "C'est vrai que c'est un peu dommage puisqu'on est assez éloigné les uns des autres. Pourquoi on se contaminerait plus en se baignant qu'en faisant les magasins dans un centre commercial ?."

Si tout le monde vient, ça sera incontrôlable - une habitante d'Aiguebelette

"Oui ça nous frustre!" explique Jacqueline, qui vit à Aiguebelette, "mais il faut être raisonnable. On sait qu'il y a encore la maladie. On est près de Chambéry, de Lyon... On a vu des épisodes, quand il fait très chaud, où arrive une foule qui devient incontrôlable. Les autorités n'ont pas les moyens de réguler" estime-t-elle. Toutefois, pour Jean-Claude, la nage depuis un ponton pourrait être de nouveau autorisée, comme c'est le cas à Annecy. "Ici à Aiguebelette, 95% du bord du lac est privé !" explique-t-il.

Le port de plaisance d'Aiguebelette-le-Lac © Radio France - Damien Triomphe

Restent autorisées la navigation - sur une planche, un paddle, un kayak, une barque, entre autres - et la pêche. Décision compréhensible, pour celui-ci qui part sur son float tube pour pêcher "tout seul", ou pour celle-ci qui a repris dès mardi son paddle : "ça me semble plus simple de garder la distanciation qu'on nous demande sur le lac, sur une planche, que d'être au bord de l'eau, sur la serviette, collés aux gens d'à côté..."